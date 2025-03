¿Quién es el afortunado? Kim Kardashian insinúa un posible cuarto matrimonio

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. – Kim Kardashian, estrella de la telerrealidad y empresaria, ha dejado entrever la posibilidad de un cuarto matrimonio durante el último episodio de The Kardashians. La socialité de 44 años, conocida por su vida amorosa llena de altibajos, mencionó que se ha estado cuestionando cómo sería su próximo anillo de compromiso, insinuando así la posibilidad de una futura boda.

Kardashian, quien ha estado casada tres veces previamente, mencionó sus pensamientos sobre un "último y último hurra" mientras asistía a la boda de Anant Ambani y Radhika Merchant en Mumbai, India, en julio de 2024. Aunque no quedó claro si tiene planes de casarse nuevamente o simplemente se refería a una eventualidad en su vida, su comentario despertó la curiosidad de los fans. "Me pregunto cuál será mi próxima forma de anillo", dijo Kardashian, aludiendo a la idea de un cuarto matrimonio.

La estrella de SKIMS estuvo casada con Damon Thomas, Kris Humphries y Kanye West, y en el episodio de enero de The Kardashians había sugerido estar saliendo "en secreto" con un hombre cuya identidad no ha sido revelada. Durante la misma conversación, Kim compartió detalles de los anillos de compromiso que había recibido en sus matrimonios pasados. El primer anillo, un corte de cojín de 14 quilates, fue el que Damon Thomas le dio, y Kim aseguró que aún lo conserva. El segundo anillo, un corte esmeralda de 18 quilates de Lorraine Schwartz, fue entregado por Kris Humphries, aunque Kim tuvo que devolverlo en su divorcio. El tercero, un corte de cojín, fue el anillo de Kanye West, el cual, según la empresaria, fue la única pieza de joyería que no se llevaron durante el asalto que sufrió en París en 2016.

Después de su divorcio con Kanye, Kim fue vinculada sentimentalmente con Pete Davidson en 2022, y más recientemente, con el jugador de fútbol americano Odell Beckham Jr., con quien mantuvo una relación de septiembre de 2023 hasta abril de 2024. Sin embargo, en la temporada más reciente de The Kardashians, Kim bromeó con su madre Kris Jenner, afirmando que estaba "mintiendo" acerca de su intención de quedarse soltera, dejando entrever que su vida amorosa estaba más activa de lo que parecía.

La revelación más intrigante para muchos fue cuando Kim mencionó, con su característico humor, que su próxima relación podría no involucrar a una figura pública. Según una fuente cercana a la familia, Kim ha estado "saliedo en secreto con alguien nuevo" y ha decidido que su próxima pareja no será famosa. Esta declaración ha causado especulación sobre el tipo de relación que Kim podría estar buscando, alejándose de los focos públicos.

Por otro lado, Kim también ha estado involucrada en un reciente intento de adquirir la Biblia inscrita de su difunto padre, Robert Kardashian. Tras ofrecer 15 mil dólares por el objeto, los herederos de O.J. Simpson rechazaron la oferta de Kim, eligiendo vender la Biblia en una subasta pública en su lugar. La situación se resolvió con un precio actual en línea de nueve mil 800, lo que demuestra que Kim no siempre logra conseguir lo que desea al primer intento.

Con una vida amorosa siempre en el centro de atención, Kim Kardashian continúa siendo una de las figuras más seguidas y comentadas, y parece que su próxima jugada romántica podría ser tan sorprendente como sus anteriores matrimonios. ¿Será este el último hurra del amor para la reina de la telerrealidad? Solo el tiempo lo dirá.

