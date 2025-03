Se infartó: Viuda de actor de Televisa llega a 'VLA' y hace dura confesión de su muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Imelda Garza Tuñón, recientemente dio varias entrevistas a varios medios de comunicación, en las cuales habla sobe su difunto esposo, Julián Figueroa, y envía un contundente mensaje a sus detractores. En su entrevista con Venga la Alegría, quiso aprovechar para externar su decepción porque se use la imagen de su difunto esposo, haciendo una dura confesión tras su muerte.

Aunque juez pidió discreción a Imelda y la actriz de Lagunilla Mi Barrio, Garza Tuñón se presentó en la Marcha del 8M 2025 en la cual afirmó que es víctima de violencia vicaria, y aunque no dijo contundentemente que se trataba de Maribel, para todos fue evidente, en especial porque por una larga temporada, Maribel se quedó con José Julián Figueroa, y aunque Imelda fuera su madre no le permitía el que tuvieran contacto.

La actriz de La Sirenita, obra de teatro, en su marcha, alzó la voz y declaró que ella quería ser ejemplo de este tipo de violencia contra la mujer que no se como tal, y aunque no reveló que su pelea con Guardia lo que lo llevó a esto, sí mencionó que ya era momento de evitar que a las madres le sean arrancados sus hijos, como pasó en su caso, una vez más recalcando que hay muchas irregularidades que no le cuadran bien.

Se me hace muy triste que estén utilizando a una persona que ya no está para temas personales

se siente en paz, y completa por tener a su hijo por el que le echa ganas a todo

Juliana Figueroa

Fuente: Tribuna del Yaqui