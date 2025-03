‘Shrek 5’: Se confirma que Alfonso Obregón y Eugenio Derbez no harán el doblaje latino

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes, a través de su cuenta oficial de Facebook, el famoso actor de doblaje quien también ha fungido como director de doblaje de múltiples producciones, confirmó a través de redes sociales que hay una alta posibilidad de que ni Alfonso Obregón (voz de Shrek), ni Eugenio Derbez (voz de Burro), ni Dulce Guerrero (voz de Fiona) participen en esta nueva entrega, algo que para los usuarios fue como un balde de agua fría.

"Pos parece que ni Dulce, ni Eugenio ni yo haremos Shrek 5", escribió Alfonso Obregón Inclán, a través de su cuenta oficial de Facebook mientras adjuntaba una imagen de uno sus personajes más entrañables para sus fanáticos, Shrek. Hasta el momento de la elaboración de esta nota ni Dulce Guerrero, así como tampoco Eugenio Derbez se han pronunciado con respecto a la noticia que tiene consternados a los fanáticos mexicanos.

Alfonso Obregón dio una noticia que afectó a muchos fans de Shrek

Por otra parte, la revelación de Obregón tiene más de siete mil reacciones y más de mil comentarios, los cuales mencionan en su gran mayoría que oficialmente la saga terminó, otros más señalan que si es una mala obra y por último, hay quienes dicen que DreamWorks Animation (Universal Pictures), empresa que tiene los derechos de autor del icónico ogro, arruinó por completo la película antes de que se estrenara.

"Voy a aclarar dos tres cosas nomas porque no tengo nada que hacer. Pero la neta a mi lo que ponen las comunidades...Ni me van ni me vienen. Nunca dije que quiero cobrar lo mismo que cobro Mike Myers. Estoy muy consciente que el señor es famosísimo. Lo de estrella y demás a mí ni me vale. Dije: Si el señor cobró millones de dólares, yo quiero cobrar el equivalente a mi trabajo ya que la película en español es con mi actuación, con mi voz. No la de Mike Myers", comentó el pasado 12 de marzo Obregón Inclán.

En cuanto a la cinta de ‘Shrek 5’ hasta estos instantes se sabe que Zendaya se encuentra dentro del elenco de esta nueva entrega. Al parecer, la reconocida actriz estadounidense prestará su voz a Felicia, la hija de Shrek y Fiona, aunque se desconocen grandes detalles sobre el personaje. Es relevante mencionar que la película se espera que llegue a los cines de México el próximo año, con más énfasis el 1 de julio de 2026.

Fuente: Tribuna