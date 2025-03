Tensión entre Gal Gadot y Rachel Zegler en medio del drama promocional de 'Blancanieves'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California – La promoción de la nueva película de Disney, Blancanieves, ha estado marcada por la creciente tensión entre sus dos coprotagonistas, Gal Gadot y Rachel Zegler, debido a diferencias personales y políticas, según fuentes cercanas al rodaje. Una fuente reveló a People que Gadot, de 39 años, y Zegler, de 23, tienen poco en común fuera de su trabajo. "Gadot es madre de cuatro hijos y tiene un estilo de vida completamente diferente al de Zegler", afirmó la fuente, agregando que las diferencias en la edad y la vida personal están alimentando la tensión.

Además de estas diferencias, las posturas políticas de ambas actrices parecen haber acentuado el distanciamiento. Zegler, quien ha sido una firme defensora de Palestina, expresó públicamente su apoyo a la causa a través de sus redes sociales, como lo hizo al compartir en X (anteriormente Twitter) el mensaje "y recuerda siempre, Palestina libre" tras el lanzamiento del tráiler de la película.

Por su parte, Gadot, nacida en Israel y exmiembro del ejército israelí, ha expresado su apoyo a Israel, especialmente después de los ataques del 7 de octubre. "Estoy con Israel, tú también deberías hacerlo", escribió la estrella de Wonder Woman en una publicación en Instagram, generando una controversia que ha elevado aún más la tensión entre ambas actrices.

Según reportes, los ejecutivos de Disney habrían intentado mediar entre ambas estrellas. Se sabe que Zegler recibió una llamada para moderar el tono de sus publicaciones en redes sociales, aunque parece no haber prestado mucha atención a la solicitud.

Además de las diferencias políticas, Zegler también ha generado controversia por sus comentarios sobre la versión original del personaje de Blancanieves, a quien calificó de ser un "personaje que es acechado por un chico", y explicó que la película de 2022 tomará un enfoque diferente. Estas declaraciones también han sido percibidas por algunos como un reflejo de la crítica al enfoque "woke" de la nueva adaptación.

Una fuente indicó que, aunque Gadot disfrutó filmando la película y trabajó bien con Zegler, ambas no se consideran amigas fuera del set. "Hicieron un trabajo juntas y eso es todo", comentó. El drama entre las actrices parece no cesar, con Gadot ausente de un evento promocional de Zegler en España, aunque se aclaró que esto no fue por motivos personales, ya que la actriz israelí estaba en Nueva York realizando otras entrevistas.

En medio de este ambiente tenso, la película de Blancanieves continúa su promoción con un estreno esperado para el 20 de marzo, aunque las diferencias entre sus protagonistas siguen siendo tema de conversación entre los fans y los medios.

Fuente: Tribuna