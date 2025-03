Tiene cáncer terminal: Galilea Montijo recibe trágica noticia y envía un emotivo mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente, en Televisa hace unos días recibieron la trágica noticia de que una de sus antiguas presentadoras, Silvia Galván, fue diagnosticada con cáncer terminal. Al ser una gran amiga de la querida conductora y actriz, Galilea Montijo, la cual se mostró completamente devastada al hablar de esta terrible situación, por lo cual en plena entrevista en en vivo, y envío emotivo mensaje.

Galván, que fue presentadora del programa Hoy y de Cuéntamelo Ya!, tristemente tuvo que ser hospitalizada y operada de emergencia, en donde descubrieron que tenía cáncer. Fueron sus hijas, Jessica y Erika, las que lanzaron un comunicado en el que revelaron el panorama de su madre: "Agradecemos el interés y todos los mensajes tan lindos preguntando por la salud de nuestra mamá Silvia Galván. Ella tuvo una emergencia que requirió una cirugía delicada, de la cual se descubrió un cáncer".

De la misma manera, sus hijas confirmaron que tristemente su cáncer no tenía cura porque ya se encuentra en estado terminal, pero que tendría un manejo médico para darle la mayor de las comodidades, destacando que no sabe cuanto tiempo podría sobrevivir: "El cáncer de Silvia está en la última etapa, es decir, no es curativo, ya es lo último. Lo que sigue es un manejo con quimioterapia, pero no tiene cura. El oncólogo la está valorando y todavía están revisando cuál sería el tratamiento. Falta que lo acepte ella, porque ella puede rechazarlo".

La presentadora de Netas Divinas, durante su reciente evento, fue cuestionada por esto, y ella visiblemente devastada, declaró que no había una mujer con una fe más fuerte que la de Silvia, por lo que solo puede desearle una recuperación milagrosa y tener fe como ella: "De verdad no hay persona más positiva que Silvia Galván sabe que la quiero mucho mi Galvancita como le digo, y siempre le voy a desear lo mejor, tenemos mucha fe, ella es una mujer de mucha fe, hay que tener mucha esperanza y pedirle a Dios que le mejore su salud"

Funalmente, Montijo señaló que ya le mandó un mensaje en privado para externarle su apoyo y cariño, afirmando que ella vio todo por redes y no ha obtenido respuesta, pero que solo puede decir eso, que la quiere y hay que aprovechar al máximo mientras se esté en este mundo: "No sé me enteré por las redes y le mandé un mensaje diciéndole que la quiero mucho. Nos creemos invencibles qué te digo solo por hoy a vivir el día a día, hacer lo que te hace feliz, porque siempre lo he dicho, la vida es un ssuspiro".

Fuente: Tribuna del Yaqui