Valentina Gilabert muestra sus cicatrices del cuello tras ataque de Marianne ‘N’

Ciudad de México.- Después de difíciles momentos en terapia intensiva Valentina Gilabert reapareció en redes sociales, lo hizo a través de su cuenta de TikTok donde compartió un video bailando al ritmo de ‘Come and get your love’ de Redbone, sin embargo, lo que captó la atención de los internautas fueron las cicatrices que rodean su pecho y cuello, así como también se pudo notar que tiene un brazo enyesado, producto del ataque recibido por Marianne ‘N’.

Lo anterior, comenzó el pasado 4 de febrero cuando la víctima se encontraba un departamento en la Ciudad de México, mismo lugar donde fue agredida por Marianne ‘N’ quien le proporcionó de 13 y 14 puñaladas. La razón del brutal ataque se debió a que Gilabert mantenía una relación con José Said Becerri, con quien la joven de 17 años que fungió como autora intelectual, tiene una bebé de apenas seis meses.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJCDMX), Marianne ‘N’ permanecerá bajo internamiento preventivo en el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes. Además, se espera que la mujer se quede en ese sitio hasta que comience su juicio. Por otra parte, según el periodista Carlos Jiménez, el pasado 6 de marzo las autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Aintzane ‘N’, señalada como presunta cómplice en el ataque contra Valentina.

En cuanto a declaraciones hechas por el actor Mario Casillas, abuelo de la afectada, el pasado 13 de marzo durante el programa de Youtube con la periodista Matilde Obregón, el famoso afirmó que la situación de cómo atacaron a su nieta le resultó muy extraña, ya que para él le llevaron con engaños a una supuesta fiesta y precisamente no estaba la dueña, así que Casillas consideró que por eso es que la investigación se ha prolongado.

Asegura Mario Casillas que su nieta fue llevada al lugar con engaños

"La invitan a un departamento en el que no estaba la dueña. Era una fiesta que organizaron para eso, precisamente. Es lo que nosotros entendemos porque no hay una explicación, por eso la justicia se ha esperado tanto porque están analizando el caso", recalcó el hombre que ha participado en telenovelas mexicana como son ‘La dueña’ , ‘Abrázame muy fuerte’ , ‘Las vías del amor ‘Amar otra vez’ y ‘Pablo y Andrea’.

