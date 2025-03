¿Discriminación?: Adrián Marcelo se burla de ‘El Cojo Feliz’ durante su show en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Continúa la polémica entre Adrián Marcelo y los comediantes ‘Tío Rober’ y ‘El Cojo Feliz’, misma que inició cuando el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ los mencionó durante el podcast que tiene junto a Iván Fematt, mejor conocido simplemente como ‘La Mole’. En ese mismo espacio Marcelo contó que sus colegas le pidieron abrir su show en Ciudad de México, burlándose con esto de la supuesta petición, algo que por supuesto no fue para nada del agrado de los también influencers.

“Esto nos agarró en sorpresa, carnal, porque siempre te hemos considerado un compa, y a ‘La Mole’ un amigo. Ahora nos quedó claro que ya no sabes ni a quién insultar para vender boletos. ¿Crees que es humillante ofrecerte para abrir un show? Eso es porque no creciste con comediantes, cabrón. Eso es un acto de humildad, no de humillación. Pero no eres de este gremio y no lo entiendes", respondió en su momento Roberto Andrade a las declaraciones hechas por el eterno rival de la actriz y cantante Gala Montes.

Es así que al parecer la enemistad que nació todavía no termina, ya que el pasado viernes 14 de marzo de nuevo fue tendencia AdrIán Marcelo, ahora porque durante el show ‘Hermanos de leche’ que ocurrió en la Ciudad de México, entró al Teatro Metropolitan usando un bastón y fingiendo que una de sus piernas estaba mal, una vez en medo del recinto lo tiró y agradeció por estar presentes a cada uno sus fanáticos. Dicha acción fue criticada por usuarios de las redes, entre ellos también sus propios seguidores.

Durante un show Hugo Pérez, mejor conocido como ‘El Cojo Feliz’, hizo un chiste sobre Adrián Marcelo

Por otra parte, entre los internautas comenzó un fuerte rumor acerca de que el expresentador de televisión de Multimedios, no estaba vendiendo boletos para su espectáculo, algunas personas mencionaban que era ridículo que en una ciudad con más de 20 millones de habitantes, no pudiera llenar un recinto de 3,000 asientos, sin embargo, el día del show aparentemente todos los asientos estaban ocupados.

“La realidad es que nosotros competimos contra nosotros mismos y con mejorar nuestra entrada pasada. Estamos más que contentos y pinta para que así sea”, afirmó de acuerdo con información de TVNotas, el youtuber de 34 años ante medios de comunicación. A su vez, añadió que en realidad el Teatro Metropolitan no era una plaza fácil de llenar y que estaría conforme con la gente que quisiera asistir.

