"Es malagradecida": Productor estalla contra Ivonne Montero y dice que le falta humildad

Ciudad de México.- Recientemente Ivonne Montero reveló a través de una entrevista las supuestas razones sobre su salida de la obra ‘Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve’, en la que participó durante dos años, es así que la también cantante contó que el productor Antonio Escobar no le dio su lugar, ya que la sustituyó en una función por una suplente. Por lo que dichas declaraciones le resultaron muy molestas al actor y le respondió a la famosa.

"Bueno, pues es tu decisión...Vas a hablar de lo malo cuando estuviste trabajando por dos años, cuando se te dio un súper lugar, cuando estuviste en uno de los escaparates de una de las mejores comedias en México, cuando siempre se te trató con profesionalismo, cuando se te pagó hasta el último centavo", afirmó Escobar quien también sostuvo que todo ocurrió por una situación que Montero no quiso entender.

Asegura Antonio Escobar que todo inició por una confusión

Asimismo, de acuerdo con información de TVNotas, el productor dijo que el tenía un calendario mensual y en un comienzo le había dado a Ivonne una fecha en el teatro San Jerónimo y ya tenía él otra en el Estado de México, sin embargo, el empresario de esta última le pidió a Montero, por lo que ella iba a hacer esa función, pero unas horas antes, el empresario le mencionó que se pospondría.

“Llegó al teatro San Jerónimo por sus pistolas y Liza Muriel, ya maquillada, me mandó un mensaje para decirme que ya estaba ahí Ivonne. Me fui para allá y le dije a la asistente de producción que no le tocaba. Ivonne bajó en calidad de fiera contenida. Dijo que ya estaba maquillada. Yo le contesté que no le tocaba, que se iba a reponer su día. Me dijo: ‘Quédate con tus amiguitas, con tu actricita. Yo me voy. Es lo peor que me han hecho en mi carrera’”, aseguró el productor de ‘El Show de Terror de Rocky’.

De igual forma, el artista especificó que no descartaría volver a realizar un proyecto con la protagonista de la novela de TV Azteca ‘La Loba’. Además, agregó ante diversos medios de comunicación que él no tiene ningún problema y que en realidad la respeta mucho. Aunque sí aclaró que en caso de volver a coincidir le gustaría que todo estuviera escrito y firmado para evitar cualquier tipo de malentendido.

Fuente: Tribuna