¿Gay y mantenido? Erik Rubín se confiesa tras separarse de Andrea Legarreta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante Erik Rubín de nueva cuenta sorprendió a sus seguidores y fans con fuertes comentarios y revelaciones sobre su vida personal, pese a que suele ser muy hermético para hablar de estos temas. Durante una reciente entrevista para el podcast de Melo Montoya, el también músico y empresario contó detalles nunca antes revelados sobre su matrimonio con su ahora exesposa, Andrea Legarreta, de quien se separó en 2022.

Durante años, el intérprete de canciones como Princesa Tibetana se ha tenido que enfrentar a tristes comentarios y rumores sobre si realmente él aportaba económicamente en su hogar, pues como se sabe, Andy es una de las conductoras mejor pagadas de todo Televisa, por lo que se cree que sus ingresos eran por mucho, superiores a los de su marido. Es por ello que en la reciente plática con Melo, Rubín se defendió de todos aquellos que lo llamaron mantenido.

Erik Rubín y Andrea estuvieron casados más de 20 años

El exintegrante de Timbiriche confesó que uno de los chismes que más le dolieron cuando estaba casado con la conductora estelar del programa Hoy fue que se asegurara que él no aportaba un peso en su casa: "El que sí me dolió en su época era el que yo era un mantenido. Ese me calaba, el bueno para nada, el mantenido. Y yo dije: 'chale, yo trabajo desde los 12 años', le he ching... y ahora resulta que soy un mantenido".

Erik aseguró que estos rumores se hicieron aún más fuertes cuando él dejó de tener presencia en el 'ojo público': "Fue una época en la que no me iba tan bien. Saqué un par de discos y no le fueron bien, entonces mi chamba era en el estudio en donde no estaban los reflectores". Para cerrar el tema, el productor musical desmintió el rumor actual que existe sobre que Legarreta le daría una mensualidad desde que están separados:

Nunca he recibido un centavo de Andrea, una mensualidad de Andrea. Muchas de las cosas las pagamos juntos, los dos trabajamos y a los dos nos va bien, pero de ahí a que digan que soy un mantenido, está cabr...".

Erik Rubín habla de su escándalo gay

Por otra parte, Erik también habló del escándalo gay que enfrentó cuando fue relacionado con Apio Quijano. El famoso cantante recordó que este rumor surgió cuando él y el integrante de Kabah compartían escenario en los 90's Pop Tour, teniendo varias interacciones en el show. Sin embargo, Rubín lamentó que él haya sido el único artista relacionado con otro hombre, pese a que otros compañeros llegaron a hacer lo mismo:

Resultó que el único puñal fui yo", declaró el exnovio de Paulina Rubio.

Erik Rubín fue relacionado con Apio Quijano

Fuente: Tribuna