Grimes revela que suplicó a Elon Musk mantener a sus hijos fuera de la vida pública

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La artista Grimes hizo un llamado público a Elon Musk para que mantenga a sus hijos fuera de Internet y de la atención mediática. A través de una publicación en X (antes Twitter), la cantante de 36 años manifestó su frustración luego de que el magnate llevara a su hijo mayor, X Æ A-XII, de 4 años, a una conferencia de prensa en la Casa Blanca el mes pasado.

Además, advirtió sobre los peligros de la exposición en redes sociales desde una edad temprana: "He visto a jóvenes destruidos por internet... El hecho de que la vida de mis hijos sea pública es una gran preocupación para mí y pienso en cómo resolverlo todos los días". Grimes, cuyo nombre real es Claire Boucher, lamentó la falta de mecanismos legales efectivos para proteger la privacidad de los niños en situaciones como la suya: "Esperaría que hubiera alguna ley que permitiera a un padre vetar a los niños pequeños para que no vivan vidas públicas, pero ni siquiera confío en que la ley me ayude ahora si intentara invocarla".

En febrero, Grimes ya había expresado su desacuerdo con la exposición mediática de su hijo mayor, luego de que Musk, de 53 años, lo llevara a un acto público en la Casa Blanca.

El CEO de Tesla y SpaceX apareció con X Æ A-XII sobre sus hombros mientras el presidente Donald Trump firmaba una orden ejecutiva relacionada con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que supervisa Musk. La cantante afirmó que no tenía conocimiento previo de la asistencia de su hijo al evento y solo se enteró cuando un seguidor le compartió las imágenes en redes sociales.

No debería estar en público así. No vi esto, gracias por alertarme", respondió Grimes en X.

Grimes y Musk, quienes mantuvieron una relación entre 2018 y 2022, tienen tres hijos juntos:

X Æ A-XII, de 4 años

Exa Dark Sideræl, de 3 años

Techno Mechanicus, de 1 año

Desde su separación, ambos han protagonizado disputas legales en torno a la custodia y los derechos parentales de los niños. En octubre de 2023, presentaron demandas el uno contra el otro por la tutela de sus hijos. En medio de estos conflictos, Grimes también ha acusado a Musk de ignorar problemas médicos de sus hijos. En una entrevista con Time, la cantante reiteró su deseo de que se respete la privacidad de los menores:

Realmente me gustaría que la gente dejara de publicar imágenes de mi hijo en todas partes. Creo que la fama es algo a lo que debes consentir. Solo puedo pedirlo, así que solo estoy preguntando".

Hasta el momento, Elon Musk no ha respondido públicamente a las declaraciones de Grimes.

Fuente: Tribuna