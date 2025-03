“Necesito criarlos”: Kanye West acusa a Kim Kardashian de restringir la crianza de sus hijos

Comparta este artículo

Calabasas, California. - El rapero Kanye West, ahora conocido como Ye, arremetió nuevamente contra Kim Kardashian, Hulu y Disney, acusándolos de impedirle ejercer su papel como padre en la crianza de sus cuatro hijos. A través de una serie de publicaciones en X (antes Twitter), el artista de 47 años denunció que le han restringido sus derechos parentales y que el solo "ver" a sus hijos es comparable a una "visita en prisión".

De igual modo, West acusó a la llamada "mafia Kardashian", además de a las empresas Hulu y Disney, de influir en la crianza de sus hijos con una supuesta "agenda" dirigida a la comunidad afroamericana. "Todos estos derechos me han sido arrebatados por la mafia Kardashian, Hulu y Disney, y la agenda más amplia para usar a los niños negros criados selectivamente como plataformas para influir en las personas negras", afirmó en una de sus publicaciones.

Pero eso no es todo, pues el conflicto entre West y Kardashian se intensificó luego de que el rapero publicara una canción titulada Lonely Roads Still Go to Sunshine, en colaboración con Sean ‘Diddy’ Combs, en la que aparece la voz de su hija mayor, North West. Según reportes del medio Page Six, la fundadora de Skims intentó impedir legalmente el lanzamiento del tema, argumentando que quería proteger a su hija de cualquier relación con ‘Diddy’ Combs, quien enfrenta múltiples acusaciones de tráfico sexual y abuso.

West compartió en X una supuesta conversación con Kardashian, en la que ella justificaba haber registrado el nombre de North para proteger su identidad hasta que cumpliera 18 años. "Te pregunté en ese momento si podía registrar su nombre. Dijiste que sí. Cuando tenga 18 años, es para ella. Así que detente", escribió Kardashian. Por su parte, el rapero reaccionó furioso, amenazando con "ir a la guerra" si no se modificaba el registro de la marca. "Y ninguno de nosotros se recuperará de las consecuencias públicas. Vas a tener que matarme", advirtió en los mensajes.

Fuentes cercanas a Kim Kardashian aseguran que la empresaria está enfocada en el bienestar y la seguridad de sus hijos. Según TMZ, la estrella de "The Kardashians" solicitó un cese y desistimiento para evitar que North estuviera en la canción, además de haber llevado el caso ante un juez. "La prioridad de Kim es la seguridad de sus hijos y protegerlos de estar cerca del comportamiento controvertido de Kanye", dijo una fuente a Page Six.

West y Kardashian estuvieron casados desde 2014 hasta 2022. Desde su divorcio, han mantenido una relación conflictiva en lo que respecta a la crianza de sus hijos, especialmente con las declaraciones públicas del rapero sobre su familia. Hasta el momento, ni Hulu ni Disney han respondido a las acusaciones de Kanye West, mientras que los representantes de Kim Kardashian y Sean Combs tampoco han emitido declaraciones al respecto.

Fuente: Tribuna