Tras retiro de Televisa, actor se alista para morir y estremece su última voluntad

Ciudad de México.- Un reconocido actor y comediante, quien trabajó durante décadas en Televisa y que a partir de 2022 anunció su retiro, estremeció a todos sus seguidores y fans luego de compartir un fuerte secreto sobre su vida privada. Resulta que el famoso compartió que ya tiene preparado todo para el día de su muerte y estremeció a todo su público al revelar cuál es su última voluntad.

Se trata del querido y talentoso Jorge Falcón, conocido también como 'Jo Jo Jorge' Falcón, quien saltó a la fama gracias a su participación en programas de la televisora de San Ángel como Humor es... Los Comediantes, Sábado Gigante, Hospital de la Risa y La Casa de la Risa. Actualmente, el comediante tiene años sin visitar esta empresa, ya que aunado a su retiro artístico, se dice que la última vez que estuvo en Hoy se fue muy molesto porque no le dieron un camerino personal.

Jorge Falcón ya tiene preparado todo para el día de su muerte

Recientemente, don Jorge dio una entrevista al Canal de YouTube de Yordi Rosado, donde contó los inicios de su carrera hasta sobre su actual retiro. Al respecto, el artista mexicano explicó que ha comenzado ha dejar los escenarios de forma paulatina: "La gente pensó que al otro día ya no me iban a ver. Lo que pasa es que con 50 años de comedia sí me estoy despidiendo, pero muy paulatinamente. Ya no hago palenques, ya no hago jaripeos, ya no voy a las plazas de toros, lugares que me cueste mucho trabajo. Ya no voy a lugares lejos".

Asimismo, Falcón declaró que está muy consciente de que en algún punto deberá dejar de dar shows para siempre: "Va a llegar un momento que no pueda viajar, que mis piernas no funcionen, mi voz y va a llegar un momento que sea minada mi salud, estoy consciente que el día de mañana trascenderé como todos, soy humano y que mejor que disfrutar esto, un té o un café, echar chistes, ir con los amigos", explicó.

Sin embargo, lo que más impactó a sus seguidores fue que Jorge declaró que tiene preparado su funeral y testamento desde hace décadas, así como que también dejó órdenes notariadas de dejarlo morir en caso de que tenga una enfermedad terminal: "Hace 30 años tengo todo en orden, servicios funerarios, lugar, mi testamento y tengo firmado hasta una cosa que se llama voluntad anticipada de que por favor me dejen morir, bien morir. No le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al dolor de morir de una enfermedad fea", dijo el también exconcursante de La Academia VLA.

