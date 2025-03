Bárbara Islas acusa a Gala Montes de usar la comunidad LGBTQ; la actriz responde: "Mustia"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que Bárbara Islas brindó una entrevista en la que nuevamente negó su romance con la famosa actriz, Gala Montes, y hasta la acusó de usar a la comunidad LGBTQ, la presentadora ha vuelto a ser blanco de severas críticas y ataques de la misma intérprete de Takara, la cual la tachó de "mustia" y arremetió en su contra en sus redes sociales, dándole una contundente respuesta a lo dicho.

Islas tuvo una entrevista sincera y extensa con Yordi Rosado, en su canal de YouTube, Entrevista Con Yordi, en la cual retomó el escándalo sobre negar su relación con su colega de Televisa, para una vez más, negar de manera rotunda que fuera verdad que hubo algo más que una amistad, señalando que ella no siguió su juego, porque no va con sus valores: "Hicimos un reto en el que me planta un beso de broma, pero de eso a una relación, no. Lo que pasó es que yo no podía sumarme a esta mentira, me parecía fuertísimo. Mucha gente me dijo ‘era tu amiga, por qué no la apoyaste’, pues porque eso va en contra de mi persona".

La actriz de Bola de Locos, declaró que para ella, la intérprete de temas como La Oportunidad, era una amiga importante, externando que la admira como mujer y como artista porque es "chin...", pero que no por eso usaría como ella a la comunidad, para darle un impulso dentro de La Casa de los Famosos México: "Fue muy doloroso todo lo que pasó, lo que se dijo de mí. No me quise colgar de un movimiento y pagué las consecuencias. Siento muy feo porque ha pasado por muchas cosas".

La mañana de este lunes 17 de marzo, Gala empleó su cuenta de X, antes Twitter, para arremeter en contra de Islas, compartiendo ese fragmento de la entrevista, asegurando que era una "mustia", pue sabe bien que no la sacó del clóset porque lo habían hablado, porque sí había romance: "Mija si no te hubiera pasado eso, nadie sabría quién es Bárbara Islas. Y 2da acepta que te gustan las morras también (nadie te sacó del closet, se te preguntó) Lo que haces para 'librarte' del hate, que sabes perfectamente porque te cayó, MUSTIA".

Pero eso no fue todo, pues la actriz de El Señor de los Cielos compartió una foto de la presentadora de Cuéntamelo Ya! recostada en su sillón con un vestido corto y de tirantes, afirmando que esa noche pasó algo entre ellas: "No te voy a dar más protagonismo, pero, ¿quieres que te recuerde lo que pasó esa noche? (ese es mi sillón)". Aunque eliminó esto de sus redes, fans lograron tomar captura y seguir difundiéndolo, mientras que Islas aún no responde a esta nueva polémica.

Fuente: Tribuna del Yaqui