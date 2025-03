Dejó de hablar: Actriz de Televisa sufre triste muerte y estremecen sus últimos momentos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz Mariana Seoane de nueva cuenta logró conmover a todos sus seguidores y público de Televisa en general, debido a que recientemente apareció en el programa Con Permiso hablando de la dolorosa muerte a la que se tuvo que enfrentar a inicios de año. Como se recordará, la también cantante sufrió el fallecimiento de su madre, Stella García, quien durante años luchó contra el cáncer.

Tras tomarse unos días para vivir el duelo por la partida de la mujer que le dio la vida, la semana pasada la llamada 'Niña Buena' regresó a diversos programas de Televisa como Hoy y Con Permiso para hablar acerca de ese duro momento. Platicando con Martha Figueroa y Pepillo Origel, Mariana no pudo evitar conmoverse hasta el llanto: "Es un momento tan sensible, tú mejor que nadie Pepillo (sabes cómo me llevaba con mi mamá), somos amigos de tantos años, de toda la vida", dijo la artista.

En tanto que el comunicador recordó que conoció a doña Stella cuando Mariana y Arleth Terán se volvieron grandes amigas: "Mientras ustedes andaban ahí de loca, yo me la pasaba platicando con tu mamá, súper simpática, encantadora, guapa", dijo él mientras que Seoane le respondió: "Te quiso mucho". Posteriormente, la estrella mexicana dirigió un mensaje para quienes viven una situación similar a la que atravesó su familia:

Está en un mejor lugar, fue muy difícil, a todos ustedes si tienen a un familiar con una enfermedad tan horrible, que no quiero decir ni su nombre, es muy complicado, no solo sufre el familiar, sufrimos todos, es muy duro enfrentarse a esto".

Mariana Seoane perdió a su mamá a inicios de 2025

Además, Seoane compartió que pese a que tomó terapia con una tanatóloga para estar preparada para despedir a su mamá, no le funcionó: "Cuando llega el momento, no hay nada que supere (ese dolor)". La actriz también profundizó en la conexión que tenían ella y la fallecida: "Es que además, yo sé que la madre es la madre, pero la relación que yo tenía con mi mamá es muy diferente, la mía era particularmente muy unidas, todo mi mamá supo antes que nadie en la vida, acerca de mí, de mi historia, fue más que una mamá, mi cómplice, mi mejor amiga".

Se va mamá y se va la mitad de mi vida", agregó.

La intérprete de canciones como Mermelada además confesó que doña Stella tuvo pérdidas de embarazo antes de que ella naciera, por lo que cree que esto las unió mucho: "Desde que yo nací, fui una hija arcoiris, fui el primer bebé que se le dio y fue una cosa maravillosa, le pido a Dios que en la próxima vida otra vez me toque ella", dijo sin poder contener las lágrimas.

Mariana ha recurrido a varias terapias para enfrentar la muerte de su madre

Asimismo, Marianita compartió cómo fueron los últimos momentos de doña Stella: "Ese día empezó a quejarse muchísimo, ya no hablaba, estaba y no estaba, empezaba a decir 'papá y mamá', ya no podía hablar y vivimos algo muy bonito", recordó. Y pese a que lidiar con la ausencia de su mamá es muy complicado, la famosa recuerda con cariño todo lo que vivió con ella: "Me siento afortunada de haberle dado todo en vida a mi mamá, yo tuve la gran oportunidad de tenerla 48 años de mi vida".

Finalmente, la villana de novelas como Tormenta en el paraíso contó que tuvo la oportunidad de pedirle perdón a su mamá antes de que partiera: "Hicimos un cierre como un mes antes de que ella se fuera, una tanatóloga hizo una sesión muy bonita, fue hermoso, no saben qué liberador es". Y para cerrar, Mariana compartió qué hace para sentir cerca a la mujer más importante de su vida: "En su casa todo huele a ella, siento el vacío pero me meto a su cuarto y siento que está ella".

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable