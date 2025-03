Hijo de Paquita la del Barrio anuncia que se abrió su testamento y revela ¿pleito legal?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Javier Gerardo, uno de los hijos de Paquita la del Barrio, después del emotivo homenaje que se le rindió a la cantante en el Auditorio de la Ciudad de México a un mes de su triste muerte, confesó que ya se abrió el testamento, y que su familia y él han notado detalles que requieren de ajustes y por eso es que van a irse a las instancias legales para esclarecerlos, ¿acaso hay pleito por la herencia en la familia?

El mundo entero quedó en shock y devastados, de igual manera, al confirmarse que la icónica cantante que creó temas como Tres Veces Te Engañé y Rata de Dos Patas, perdió la vida el pasado 17 de febrero del 2025. Su familia, desde ese momento han permitido a la prensa y a los fans despedirse y el funeral fue abierto. Ahora, a un mes de su deceso, se le hizo un homenaje con sus cenizas presente en el Auditorio de la Ciudad de México, donde su hijo habló con la prensa y señaló que este es la manera de manifestar su arte, y sus cenizas son representación física de su espíritu.

Durante su conversación, Javier confesó que su familia ya comenzó los preparativos para cumplir una de sus últimas voluntades, como que sus cenizas reposen en Alto Lucero, por lo cual se realiza una capilla en el pueblo natal de Francisca Viveros Barradas, nombre real de Paquita la del Barrio, agregando que también pondrán algo bonito para que el público la visite y le rinda sus respetos y cariño una vez que depositen sus cenizas en dicha capilla, agregando que por supuesto que será con protocolos de seguridad para prevenir cualquier situación.

Ante esto, Javier declaró que el tema de Casa Paquita está en planes por causas legales que deben solucionar, pero que para eso se sentarán en familia para hablar, al igual que con el tema del testamento, señalando que lo han leído y deberán de ver unas cosas con abogados, pero que no hay peleas, sino ciertos aspectos que no están bien. "Se abrió el testamento y hay cuestiones que se tienen que ajustar, con temas legales, que no se pueden hablar, pero cuestiones legales limpias, derechas y directas, no hay problemas ni fricciones, pero son tiempos de ley que se tienen que respetar".

Por último, el nieto de Paquita, Demian Gerardo, señaló que él se siente muy orgulloso de su abuela y que para él, estar en este momento viendo como tanta gente y artistas la querían lo llenan de emoción y le da felicidad poder ser testigo de todo lo ocurrido en este homenaje: "Fue emotivo y muy lindo ver otra vez como mi abuela trasciende y sigue existiendo, porque todavía hay gente que la escucha y se identifica con ella".

Fuente: Tribuna del Yaqui