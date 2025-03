¿Luto en Televisa? Jorge Falcón estremece con inesperada despedida; revela última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido comediante y actor, Jorge Falcón, recientemente brindó una entrevista en la que encendió las alarmas por su estado de salud, pues estremeció a fans con su tan inesperada despedida, señalando que la ha estado dando poco a poco desde hace un par de años, incluso aprovechó el momento para revelar que tiene su última voluntad preparada a detalle, ¿acaso se viene luto en Televisa?

Falcón tiene más de 50 años destacando en el mundo del entretenimiento, con su gran sentido del humor y sus chistes que revolucionaron a la industria de comediantes, junto a otros artistas que realizaron La Casa de la Risa, y otros programas que se convirtieron en todo un éxito. Actualmente, a sus 71 años de edad, Jorge es un hombre que realiza gira de medios en Venga la Alegría y el programa Hoy para promocionar sus shows, por lo que fue un gran shock cuando confesó que ya piensa retirarse e incluso alista su muerte.

Recientemente se estrenó un nuevo episodio de Entrevista Con Yordi, en el que Jorge abrió su corazón con el presentador, Yordi Rosado, y como nunca antes habló de la muerte, afirmando que no le tiene miedo y desde hace 30 años tiene todo listo para morir con un testamento detallado, en el que revela todo lo que quiere para su último adiós: "Servicios funerarios, lugar, mi testamento... No le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo al dolor de morir de una enfermedad fea… Por eso tengo firmada una cosa que se llama ‘voluntad anticipada’ de que, por favor, me dejen morir, bien morir".

Jorge Falcón. Internet

Pero, el que esté listo para morir desde hace 30 años no fue lo más sorprendente, ya que el comediante confesó que su propio médico le ha dicho en varias ocasiones que le impresiona que haya llegado a sus 70's, ya que estuvo más de cuatro décadas consumiendo sustancias nocivas para la salud: "Yo sí fui muy amigo del vidrio, del alcohol. Yo sí le metía muy bien, muchos años. Yo creo que tomé unos 46 años. Decía mi doctor: 'Nunca entendí cómo estás vivo. Te tomaste lo que te tocaba a ti, a tus nietos'".

Con respecto al tema del último adiós, Jorge reconoció que aunque él se siente bien y pidió no se alarmaran por las declaraciones sobre su muerte, negando estar enfermo, agregó que ya prepara su despido de los escenarios, porque es consciente que conforme pasa el tiempo, se le van a dificultar más las cosas y simplemente por edad no podrá hacer muchas y por eso poco a poco se ha estado alejando: "Me estoy despidiendo poco a poco. Va a llegar un momento en que no pueda viajar, que mis piernas no funcionen".

Fuente: Tribuna del Yaqui