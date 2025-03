Médico de Gene Hackman desmiente informes de la muerte del actor de 'Superman' y esposa

Comparta este artículo

Santa Fe, Nuevo México.- Después de que se revelaran las verdaderas causas de muerte del reconocido actor, Gene Hackman, y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, junto a uno de sus tres perros, uno de los médicos nuevos del histrión de la primera saga de Superman, acaba de aparecer desmintiendo los informes que dio el forense con respecto a la tan trágica situación. Los esposos fueron encontrados sin vida con signos de avanzada descomposición en su hogar en Santa Fe, Nuevo México.

Un par de semanas de que Gene fue encontrado junto a su esposa y uno de sus canes, la oficina forense compartió los reportes oficiales de su resultado, en el que dice que Betsy murió el 11 de febrero a causa del síndrome pulmonar por hantavirus, una rara infección respiratoria transmitida por roedores y tan solo una semana después, Hackman falleció debido a complicaciones derivadas de una enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica, agravada por su avanzado Alzheimer.

Pero, pese a que el misterio de su muerte, que fue inesperada y hasta levantó sospechas de un crimen, parecía resulto, el Dr. Josiah Child, quien dirige el consultorio privado Cloudberry Health en Nuevo México, brindó una entrevista para Daily Mail, en el que afirmó que es mentira que Betsy murió el 11 de febrero como dijeron: "La Sra. Hackman no murió el 11 de febrero porque llamó a mi clínica el 12 de febrero".

El médico antes mencionado, declaró que la pianista lo llamó primero, alrededor de dos semanas antes de su muerte, para pedirle una exploración cardíaca para el intérprete de 'Lex Luthor'. El doctor aclaró que poco después ella pidió una cita para ella el 12 de febrero "por algo no relacionado con nada respiratorio", desmintiendo que ella tuviera algún problema pulmonar o de las vías respiratorias como sugiere el forense.

Finalmente, el Dr. Child mencionó que Arakawa el 10 de febrero llamó para cancelarle porque Gene "no estaba bien", pero que el 12 de ese mismo mes, o sea un día después de que supuestamente falleció, lo llamó para reprogramar su cita, que se la dieron ese 12 de febrero en la tarde, a la que desgraciadamente no asistió: "No presentaba ningún síntoma de dificultad respiratoria. La cita no estaba relacionada con el hantavirus. Intentamos llamarla un par de veces, pero no obtuvimos respuesta".

