Pedió limosna: Tras pleito con Galilea Montijo, galán regresa a 'Hoy' con nuevo protagónico

Ciudad de México.- Un reconocido galán de telenovelas, quien tuvo un fuerte pleito con Galilea Montijo en el pasado, de nueva cuenta llamó la atención de todos sus seguidores y fans debido a que este lunes reapareció en el programa Hoy confirmando que este 2025 tendrá un nuevo protagónico en Televisa. Se trata del actor mexicano José Ron, quien formará parte de la segunda temporada del melodrama Papás por conveniencia.

El también cantante y músico es uno de los galanes más exitosos del Canal de Las Estrellas, en donde ha trabajado desde hace casi dos décadas. Desafortunadamente, el inicio de su carrera fue muy complicado y es que tras dejar Guadalajara para cumplir sus sueños en la CDMX, incluso llegó a pedir dinero en la calle ya que no tenía dinero para comer.

Una vez fui a la central para regresarme a Guadalajara, no tenía dinero para regresarme.... Empecé a pedir dinero en la calle, en la central y no completaba", contó llorando.

Por fortuna, Ron consiguió gran fama al poco tiempo después y hasta el momento acumula novelas como Muchacha italiana viene a casarse, La que no podía amar, Cuando me enamoro, Enamorándome de Ramón, Te doy la vida y La Desalmada. No obstante, el actor no se ha salvado de escándalos y uno de los más fuertes fue cuando encaró a Galilea y Andrea Legarreta por haber defendido a Cristián de la Fuente de sus críticas por talar un árbol.

José Ron llega a Hoy

Durante la mañana de este lunes, José reapareció ante las cámaras de Hoy contando la emoción que siente porque en abril próximo comenzarán a grabar la segunda temporada del melodrama Papás por conveniencia: "Viene una segunda etapa, con nuevos conflictos, por ahí hay nuevos personajes y emocionado, porque viene la historia con sorpresas, con situaciones más fuertes, Papás recargado", dijo el tapatío.

Asimismo, Ron declaró lo feliz que está porque gracias a este proyecto ha podido combinar su faceta en la actuación y en la música: "Seguiremos haciendo música para la historia, también cosas inéditas, ahí junto con Ariadne Díaz estamos preparando una canción más". Antes de terminar, el actor se pronunció ante los rumores de que él y su ex Ariadne Díaz se podrían dar una nueva oportunidad tras reencontrarse en el proyecto.

Sí creo que tenemos una química muy linda, trabajar con Ari es demasiado sencillo, es una actriz muy dispuesta y proponemos y buscamos lo mejor para la escena, es muy lindo llegar a tu trabajo y que te lleves bien, que haya buena armonía", finalizó el galán mexicano.

José Ron será parte de la segunda parte de Papás por conveniencia

Fuente: Tribuna