Shock en Televisa: Michel Duval, hijo de Consuelo Duval, es acusado de robo por más de 90mp

Ciudad de México.- Este lunes 17 de marzo, Televisa ha quedado en completo shock, después de que el reconocido productor, Pedro Montiel, recientemente brindara una entrevista en la que acusó de robo a Michel Duval, el guapo actor que es hijo de Consuelo Duval, señalando que supuestamente se quedó con una chamarra de más de 90 mil pesos, la cual sería de la marca Fendi.

En entrevista con el programa El Chismecito, el productor declaró que la situación ocurrió cuando salió de fiesta con Michel y su entonces pareja, Carolina Miranda, que era su amiga cercana en ese momento y explicó que a él se le había olvidado su chamarra en el antro y se las pidió, pero nunca la regresaron: "Fuimos al antro y me salí antes, con unas copitas y se me olvido la chamarra, pedí que si me lo mandaba, pero no coincidíamos en horario y cuando me encontré a Carolina me dijo 'Pídesela a Michel', él tiene tu chamarra'".

Tras esto, Pedro declaró que poco después se encontró con el hijo de la presentadora de Netas Divinas, pero este le dio largas para dársela, y después simplemente no respondió más: "Me encuentro a Michel en evento de Pandora, y me dijo que tenía por ahí". Según el productor, poco después estuvieron juntos y notó que Michel la usó en una alfombra roja, pero se le hizo mala onda pedírsela, pese a que se lo aconsejaron.

Sin embargo, el actor de Hasta La Mad... de la Navidad ya reaccionó a estas acusaciones y asegura que él no recuerda tener esa chamarra y dijo que su expareja podría tenerla en su casa, pero señaló que sinceramente no piensa desgastarse con esa situación de la que niega tener culpa: "Que locura que una prenda sea tema de conversación. En una noche de antro me la prestó, fuimos a su casa, y de ahí ya no tuvimos contacto y no, la chamarra debe de estar en casa de mi ex, no sé, no me voy a desgastar por algo así".

Finalmente, en el mismo programa se pusieron en contacto con la ex de Duval y esta aseguró que ella no se acuerda, que tiene memoria del tema de la chamarra, pero no sabe que pasó y declaró que esa salida ocurrió hace muchos años, por lo que no sabe realmente qué pasó con la costosa, mencionando que ella en su guardarropa no tiene nada ni remotamente cercano a ese precio, por lo que no sabe nada.

