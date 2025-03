VIDEO: Rey Grupero escupe a Luca Onestini en la cara tras su pelea en 'LCDLF All Stars'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, el Rey Grupero se encuentra en el centro del escándalo y se ha pedido que sea expulsado de La Casa de los Famosos All Stars, tachándolo de ser una persona violenta que no merece estar ahí, después de su fuerte pelea con el polémico italiano, Luca Onestini, que tampoco es del agrado del público. Aunque el extranjero no cae bien del todo, muchos se fueron en contra del youtuber por escupirle en la cara.

Una vez más, los domingos se han convertido en la hoya de presión en la que explotaron las tensiones entre los habitantes del reality show de Telemundo, debido a que hubo una gran cantidad de peleas entre los habitantes, antes, durante y después de la gala de posicionamientos, en los que una a una, las celebridades que no están nominadas se paran frente a la que sí y que desean salga esa semana de la emisión.

Uno de estos momentos tan tensos fue cuando Luis Alberto Ordaz Balderas, nombre real del Rey Grupero, se acercó a Luca y comenzaron a discutir por los cambios de equipos, los comentarios de unos hacía otros y demás. En esta conversación, fue el youtuber el que se mostró furioso, mientras que Luca solo le decía que lo estaba ofendiendo y le bajara: "No me quieras involucrar en tus mam..., al chile no me hables o te vas a chin... a tu put... mad..., yo nada más te digo".

Siguiendo muy molesto, el mejor amigo de Nicole Chávez mencionó que era un pu... provocador y no quería que se le acercara de nuevo o iba a escupirle: "No me vuelvas a dirigir la palabra si no quieres que te escupa en la jeta, en buena onda, eres un put... provocador, yo llegué en buena y ve lo que estás provocando". Después de esto, hizo un movimiento y gesto, acompañado de un alejamiento y reclamo de Luca por escupirle, que ha hecho viral el video en el que afirman que sí le escupió en la cara y no fingió.

Por este motivo, miles de internautas en X, anteriormente conocido como Twitter, se han lanzado en contra del influencer, afirmando que debería de ser expulsado por agresión, asegurando que el escupir a otro ser humano es un acto muy bajo y de violencia que no debe de ser permitido: "Rey Grupero ayer quedó como un animal. No aprendió absolutamente nada. Cuánto mal le hizo juntarse con Alejandra esta semana" y "@Telemundo, esto sería expulsión inmediato para Rey Grupero porque es violencia".

Fuente: Tribuna del Yaqui