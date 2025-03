Actor de Televisa desmiente a Bárbara Islas y asegura que sí hubo romance con Gala Montes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Orlando Santana, recientemente empleó sus redes sociales para hacer unas explosivas confesiones en contra de Bárbara Islas, pues afirma que es una "mitómana", desmintiendo sus declaraciones, sobre su relación de solo amistad con Gala Montes. Según el joven talento de Televisa, él fue testigo del supuesto apasionado romance entre ellas al participar en una novela juntas.

Durante su entrevista con Yordi Rosado, Bárbara volvió a sacar a la luz el tan polémico tema de su relación amorosa con la actriz de El Señor de los Cielos, negando que haya pasado como dijo Montes, y hasta acusándola de usar a la comunidad LGBTQ para mayor simpatía y ganarse el cariño, lo que suman votos. Por su parte, Gala reaccionó molesta y exhibió una foto privada de Bárbara en su sillón, Orlando, colega de ambas, en esta nueva serie de dimes y diretes se puso del lado de la cantante.

El actor, que estuvo con ellas en Vivir de Amor, declaró que durante el rodaje de la novela él descubrió que la creadora de Takara es bisexual porque notó que tenía algo con Islas, y ella le confesó que nadie sabía y no lo había dicho públicamente, señalando que él presencio de primera mano ese romance: "No voy a entrar a detalle, pero pasaron varias situaciones con ellas dos, yo lo vi, yo estuve presente y ella (Bárbara) dice que no, que no pasó. Un año después vuelve a decirlo, ¿porque?, qué necesidad?".

Visiblemente molesto, Orlando retó a la presentadora de Cuéntamelo Ya! a que dijera la verdad, destacando que a él no le compete decir las cosas, pero que si no piensa contar la verdad, que mejor no diga nada, haciendo evidente que él convivió con ellas siendo pareja sentimental: "¿Quieres que digamos que pasó en realidad?, ¿Quieres que lo digamos? No, no lo voy a decir porque no me compete, pero ¿porqué tienes que volver a sacar?".

Finalmente, el actor declaró que es imposible que la intérprete de La Oportunidad sea capaz de manipular a Islas, porque le lleva varios años: "¿En verdad ustedes creen que una mujer de 35 años va a ser manipulada por una de 23? No va a pasar, no, tiene el colmillo muy grande. El punto es que es una falsa, desleal, arribista". De la misma manera, afirmó que él estuvo presente en la conversación cuando Montes le preguntó antes de entrar a La Casa de los Famosos México si quería hacer público su romance y ella dijo que sí.

Antes de que Gala entrara a La Casa de los Famosos México, tuvimos una plática, donde Gala le dijo que si lo hacían público porque quería una relación formal, Bárbara le dijo que 'no estoy segura', le dijimos 'está bien, si lo quieres decir está bien, si no lo quieres decir está bien, lo que tu decidas está bien', y antes de salir Gala le dice '¿qué hacemos?', y ella le dijo que sí, ¡QUÉ Sí!, después dijo que no y ahora un año después que no, o sea", concluyó molesto.

Fuente: Tribuna del Yaqui