“Afecto genuino”: Coordinadora de intimidad hace fuerte revelación sobre Lively y Baldoni

Los Ángeles, California. - La controversia en torno a la película It Ends With Us sigue generando debate, especialmente después de que el documental He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni explorara las acusaciones de acoso y la relación entre los coprotagonistas. Ahora, Mia Schachter, coordinadora de intimidad en Hollywood, aunque no vinculada a la producción, opinó sobre la disputa entre los actores y sugirió que, en algún momento, existió “afecto genuino” entre ellos.

El documental, transmitido recientemente en el Reino Unido, reveló mensajes de texto entre Lively y Baldoni con un tono amistoso e incluso coqueteos. Sin embargo, en diciembre de 2024, la actriz de 37 años demandó a Baldoni, acusándolo de acoso sexual durante el rodaje. Según Lively, Baldoni, quien también dirigió la película, improvisó escenas de besos y trató de incluir más escenas íntimas de las que estaban en el guion. También afirmó que el set a menudo carecía de un coordinador de intimidad, lo que violaría protocolos de seguridad en Hollywood.

Baldoni, de 41 años, negó las acusaciones y, en su contrademanda de enero de 2025, presentó mensajes de texto en los que Lively supuestamente rechazaba reunirse con el coordinador de intimidad antes del inicio del rodaje. Schachter, con experiencia en la supervisión de escenas íntimas en cine y televisión, interpretó la negativa de Lively a reunirse con el coordinador como una posible señal de confianza inicial en Baldoni.

En mi experiencia, cuando un actor dice: 'No necesito reunirme con el coordinador de intimidad hasta que estemos filmando', generalmente indica que confían en su compañero de escena", explicó en el documental.

No obstante, al analizar material en bruto del rodaje, Schachter apoyó la versión de Lively. En una escena de baile, la actriz intentó evitar besar a Baldoni sugiriendo, en su lugar, un diálogo entre los personajes. "Veo a una actriz tratando de evitar un beso sin rechazarlo abiertamente. En lugar de decir: 'No quiero hacer esto', propone alternativas, lo cual me parece bastante considerado", afirmó Schachter.

También cuestionó la postura de Baldoni, quien argumentó que Lively estaba interfiriendo en el proceso de producción. Según Schachter, la actriz simplemente estaba buscando una forma diplomática de evitar una situación incómoda. Hasta el momento, ni Blake Lively ni Justin Baldoni han respondido públicamente a las últimas revelaciones del documental. Mientras tanto, el escándalo sigue generando discusiones sobre los límites en los sets de filmación y la importancia de los coordinadores de intimidad en la industria cinematográfica.

Fuente: Tribuna