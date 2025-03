Al borde del llanto, Imelda Garza Tuñón confiesa 'cruel' decisión de Maribel Guardia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Imelda Garza Tuñón de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de todos los medios de comunicación y es que expuso una nueva diferencia con su exsuegra, Maribel Guardia. Como se recordará, hace unas semanas estalló un pleito entre las famosas por el cuidado del pequeño José Julián, ya que la actriz costarricense acusó a la joven madre de no darle la atención adecuada y además exponerlo a entornos inseguros.

Esto provocó que el niño, hijo del fallecido Julián Figueroa, quedara más de un mes bajo el cuidado de su famosa abuela, hasta que hace dos semanas se pudo reencontrar con Imelda luego de que un juez lo determinara. Desafortunadamente, esta no es la única diferencia que Garza Tuñón tiene con Maribel, ya que también se podría dar una disputa por los restos mortales de Julián, que actualmente están bajo el resguardo de la costarricense.

Y es que a escasas semanas de conmemorarse el segundo aniversario luctuoso del joven cantante, Imelda no tiene acceso a sus cenizas. En entrevista con el programa De Primer Mano, la actriz y cantante mexicana confesó al borde del llanto su esperanza para poder terminar su pleito con Guardia: "Híjole, pues ahorita que está pasando todo esto, si lo he extrañado mucho, también pienso que me está ayudando bastante, y pues se lo agradezco mucho".

Yo creo que ahorita, él estaría bastante triste, pero, pues las cosas pasan por algo y yo creo que todo se va a acomodar", expresó Imelda con la voz entrecortada.

Imelda Garza Tuñón recordó a su fallecido esposo, Julián Figueroa

Al recordar la manera en que honró la vida de Julián el 9 de abril del 2024, cuando se cumplió el primer aniversario del deceso del artista, Tuñón contó lo que planea hacer este 2025 ahora que su relación con Maribel está fracturada. "Hacíamos en conjunto misa, misa con cenizas presentes, pero mi abuelita también siempre le ofrece misa en Monterrey, y yo creo que le vamos a ofrecer una misa", declaró la viuda de Julián.

La reportera del programa De Primera Mano que realizaba la entrevista también preguntó a la intérprete sobre dónde están los restos de Julián Figueroa y ella indicó que su exsuegra los sigue teniendo en su hogar: "Tengo entendido que siguen ahí (en casa de Maribel), sí". Y sobre si había la posibilidad de que el próximo 9 de abril ella pueda acceder a las cenizas, Imelda respondió: "No, por el momento no (hay un lugar donde pueda visitarlo)".

En este sentido, la joven que actualmente se encuentra protagonizando la puesta en escena La Sirenita subrayó: "Sí, por supuesto (que me gustaría tener un lugar), yo creo que lo van a mover pronto a algún lugar en donde todo mundo lo pueda ir a visitar". Previo a culminar la entrevista, Tuñón dijo que ha podido ver a su marido cuando duerme, y agradece mirarlo en paz.

Son sueños, como que es todo cotidiano, como que todo está bien, y que todo está tranquilo, lo sueño a él, sueño a José Julián, y como vivencias normales, felices. Entonces yo creo que está tranquilo", confesó.

Fuente: Tribuna