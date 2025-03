'Amante' de Alicia Villarreal llama mantenido a Arturo Carmona; pelusea a Cruz Martínez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante y productor musical, Francisco Cantú, que supuestamente fue amante de Alicia Villarreal en el pasado, acaba de brindar una declaraciones explosivas sobre su presunto romance y en la que aprovechó para pelusear a Cruz Martínez, además de que también se fue en contra de Arturo Carmona, el actor que es exesposo de la cantante de rancheras, al cual llamó mantenido.

Aunque la intérprete de Te Aprovechas ha negado tener algo que ver con Cantú, el cantante sigue firme en su historia, y este martes 18 de marzo, en la revista TV Notas, afirma que él despertó la envidia y celos de Cruz, porque tiene más dinero y es más joven que él, comparándose con Christian Nodal: "Yo soy una persona exitosa en Estados Unidos y Cruz Martínez vio el potencial. Por eso le llegó la envidia y el coraje. Supongo que dijo: 'Este güe... está más joven que yo, tiene feria, tiene carros deportivos de lujo¿. Ahí está Nodal como ejemplo".

Tras esto, Francisco afirma que Cruz no tendría celos del actor de Televisa, porque no era menor que Alicia, y además era la intérprete de Ay Papacito la que lo mantenía, pero con él, sería otra historia, recalcando que sus celos y el que se pusiera histérico es porque piensa que le fue infiel, pero él asegura que salieron cuando ella era soltera: "A mí me pusieron como el tercero en discordia, tras la golpiza que recibió Alicia por una publicación que ella hizo el 14 de febrero. 'Francisco Cantú, el empresario de San Diego, se llevó a Alicia de compras y a cenar en una cita'".

El productor musical, asegura que cuando fue parte de GranDiosas, notó como el integrante de los Kumbia Kings siempre estaba de mal humor y le llamaba a cada rato a Alicia para hacerle reclamos de lo que fuera, por lo que ella decía que ya la tenía harta de recibir sus llamadas todo el tiempo, cuando no hace nada malo: "Cuando ella salía de gira, él se iba a la casa para estar con sus hijos, pero que no le agradaba. No me gusta meterme, pero sí me tocó ver que la llamaba a cada rato. Nunca le pregunte más".

Firme en su versión original, el intérprete de Piernas Rotas, declaró que su romance con Alicia fue a finales del 2023, por lo que ella estaba soltera, y que fue ella con ayuda de Hugo Mejuto, los que hicieron el movimiento para que se acercara, asegurando que él le dijo que a ella le gustaba él, y que quería que los invitara a su casa en Los Ángeles y después irse de compras, supuestamente aclarándole que ya no estaba con Martínez, incluso afirma que han realizado negocios en los últimos meses y le reafirmó esa atracción de Villarreal hacía él.

Le pregunté en esa ocasión que si no tenía problemas en que fuera en mi carro. No quería problemas con su esposo. Ella me dijo: ‘Él ya no vive ahí. Ya tiene un departamento, porque estamos separados desde hace mucho’. Para serte sincero, sí me gusta Alicia. No quiero colgarme de su fama. Hasta le iba a producir una canción llamada De Nada Sirvió Engañarte", agregó

Francisco, con respecto a porque cree que lo están relacionando con tantas artistas, como la difunta Dulce, la joven Belinda, Alicia, y María Conchita, es porque es un excelente partido: "Como tengo una carrera en Harvard, mi papá es empresario y es millonario, pues dicen: 'De ahí soy'". Destacando que todo lo que él tiene sería el mayor interés que tienen estas mujeres, insinuando así que sería por puro interés.

Finalmente, aprovechó la entrevista para dejarle un mensaje a la creadora de Te Quedó Grande La Yegua, para asegurarle que si lo desea puede buscarlo para lo que sea que necesite, incluso para retomar el romance: "Le quiero dar su espacio, por su problema legal. Aquí estoy. Hasta he escuchado que según tiene problemas económicos para pelear legalmente con Cruz. Yo me ofrezco a ayudar a Alicia, si es necesario, pero lo dudo, porque la veo muy estable".

Fuente: Tribuna del Yaqui