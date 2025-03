Ana Bárbara rompe el silencio de golpiza a su padre; aclara si pagó para mandarlo a golpear

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que don Antero Ugalde acusara a su propia hija, la querida cantante, Ana Bárbara, de despreciarlo tanto que hasta lo mandó a golpear para silenciarlo ante la polémica que vive con su prometido y sus hijos, es la propia creadora de Lo Busqué, la cual en una entrevista rompió el silencio y con respecto a esta brutal golpiza a su padre, para por primera vez dejar en claro que no pagó para que dañaran a su progenitor.

El polémico periodista, Javier Ceriani, hace algunas semanas aseguró que Don Antero, padre de la denominada 'Reina Grupera', le confirmó que su hija lo había mandado a golpear después de que este hablara sobre las presuntas actitudes violentas que tiene Ángel Muñoz, el prometido de Ana Bárbara, en su contra y en contra de los tres hijos de ella. Antero y Ana Bárbara desde hace un par de años no tienen buena relación.

Aunque usualmente la cantante se mantiene en silencio, hace poco, al ser captada por cámaras de Sale el Sol y otros medios de comunicación, decidió aclarar estos desafortunados señalamientos en su contra, afirmando que ella jamás haría algo así, porque ese odio no cabe en su corazón: "Te digo, cancelado y categóricamente, porque obviamente supe. Eso lo niego y eso no existe y qué bueno que dices que me conoces porque eso no cabe en mi corazón".

La intérprete de Fruta Prohibida declaró que ella es una mujer que tiene su corazón lleno de amor, y eso es lo que la mantiene fuerte y avanzando en medio de todo lo terrible que se dice en su contra, además de que va a terapia para desahogarse y canalizar de mejor manera esos sentimientos negativos: "Mi corazón está lleno, pero lleno de mucho amor, más allá de las cosas que yo tengo que sanar en mi vida, que son muchas, ya en alguna ocasión les he dicho que soy muy amiga de las terapias y esas me han ayudado para asimilar muchas cosas que no puedo cambiar".

Finalmente, negó rotundamente que uno de sus hijos haya querido quitarse la vida, destacando que sí le han dolido las declaraciones en su contra, pero que puede decir lo que dijo Juan Gabriel en el pasado, que no se puede preguntar algo que se ve y si algo se nota en su familia es el amor y la felicidad: "Ahorita me han dolido tantas cosas en mi vida que ahorita solo tengo palabras para agradecer las cosas lindas que tengo, se los juro por Dios, por mis hijos".

Una vez oí a don Alberto, Juan Gabriel, que lo amo, que dijo que lo que se ve no se juzga. Estamos bien y eso es lo que importa. Y yo sé que ustedes, que me quieren, que ya es como una relación de muchos años, todos nosotros juntos están felices de verme bien", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui