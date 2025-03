¿De Televisa a prisión? Gala Montes sería castigada por filtrar FOTO íntima de Bárbara Islas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Gala Montes, recientemente está dando de que hablar, debido a que se dice que podría recibir un castigo legal, por haber arremetido "ridiculizado" y haber "vulnerado" la privacidad de Bárbara Islas. Fans la acusaron de violar de Ley Olimpia cuando usó sus redes sociales para filtrar foto íntima de la reconocida presentadora y actriz, ¿acaso pasará de Televisa a prisión?

Islas hace un par de horas que revivió su polémica con la actriz de El Señor de los Cielos, cuando en entrevista con Yordi Rosado, declaró que ella no siguió el juego de Montes sobre una relación, porque no va con ella usar movimientos, como el de la Comunidad LGBTQ para ganar simpatía: "Yo no podía sumarme a esta mentira, me parecía fuertísimo. Es una chava super guapa, mega talentosa, pero no es cierto, no es cierto que pasó, entonces fue muy doloroso, lo que se dijo de mí. No me quise colgar de un movimiento y pagué las consecuencias muy caro".

Tras esto, la exhabitante de La Casa de los Famosos México, le aseguró que de no ser por ella nadie la conocería, además de que afirma que sí fueron algo más, y hasta compartió una fotografía de la presentadora de Cuéntamelo Ya! en un prenda ajustada y corta, mientras que posaba para la cámara con una mueca en el rostro y recostada boca abajo en un sillón: "No te voy a dar más protagonismo, pero, ¿quieres que te recuerde lo que pasó esa noche? En ese mismo sillón (ese es mi sillón)".

Aunque la actriz de Bola de Locos no sale sin ropa, dada la pose y que estaban en un lugar privado, se ha dicho que la intérprete de temas como La Oportunidad, podría enfrentar consecuencias legales ya que se le podría aplicar la Ley Olimpia, la cual se usa ante la difusión de material íntimo sin el consentimiento de la persona, siendo considerado como violencia digital. Según las leyes, podría pasar hasta seis años en prisión.

Hasta el momento, la actriz de La Mexicana y El Güero no ha hablado al respecto de la Ley Olimpia, pero eliminó todo rastro de las imagen en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, aunque usuarios tienen la captura de pantalla y han externado que Montes es el claro ejemplo de que las mujeres pueden ser "misóginas" y también "machistas", pidiendo que se le castigue por estas acciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui