¿La dejó por una más joven? Revelan porqué Yadhira Carrillo se separaría de Juan Collado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de los dimes y diretes sobre que Juan Collado tomaría la decisión del divorcio, a causa de que sale con una mujer más joven, según fuentes, ahora, se ha dicho que sería Yadhira Carrillo la que tomaría esta decisión de separarse del abogado en los mejores términos, aparentemente, a causa de un muy fuerte motivo. La actriz de Televisa estuvo casada con el abogado 13 años y a lo largo de sus cuatro años en prisión jamás lo abandonó.

Fue hace una semana que en la cuenta de Instagram de Chamonic3, se dijo que supuestamente el abogado estaba de lo más feliz por Madrid, paseando de la mano de una mujer desconocida, pero más joven que él y Yadhira, a la cual le habría pedido el divorcio por esta chica: "Se están divorciando pues él tiene una nueva relación, con una mujer entre 10 a 20 años menor que él, se les ha visto a ellos juntos en Madrid. Dicen que él no se esconde, lo han visto en restaurantes en la plaza caminando con su nueva pareja".

Ahora, este martes 18 de marzo, en TV Notas, un presunto amigo de la pareja aseguró que no era así, sino que ambos "se dieron cuenta de que sus caminos ya no estaban destinados a estar juntos", y por ello se sentaron a hablar y supuestamente terminar en sana paz: "Siempre existió una excelente comunicación entre ellos, tanto en las buenas como en las malas. Tan es así que se dieron cuenta de que querían cosas diferentes y que el amor se había transformado. Se sentaron, platicaron y fue justo ahí cuando decidieron concluir la relación".

Juan tendría nueva pareja tras dejar a Yadhira. Instagram @chamonic3

Ante esto, declaró que Carrillo hace un año no quería volver a las novelas: "Si hace un año le hubiéramos preguntado si regresaría a la televisión, su respuesta hubiera sido que no, pero las cosas se acomodaron a la perfección. Justo hace unos meses recordábamos su paso por las telenovelas y sus grandes éxitos". Pero, aseguró que en sus más de 15 años retirada, siempre ha tenido esa cosquillita de regresar, y con la oportunidad de Las Hijas de la Señora García y el remake de El Privilegio de Amar, decidió animarse.

Ella me comentaba que tenía la cosquillita de volver a actuar. Creo que lo decretó y lo deseó tanto que ya está en los foros que la vieron nacer. Cuando Yadhira estaba alejada de los reflectores, exploró su faceta de empresaria, con su tienda de ropa para bebés y niños. Esa parte ya también terminó. Ahorita se enfocará de lleno en su gran regreso a las telenovelas", agregó.

Finalmente, la fuente aseguró que tanto el exesposo de Lety Calderón como la actriz de melodramas como Barrera de Amor, están en los mejores términos y sienten amor, pero no es el mismo que en el pasado y por ello decidieron irse cada uno por su lado como amigos: "Creo que al final siempre habrá amor. Este se transformó con el paso del tiempo. Aquí no hay culpables, solo dos personas que dieron cuenta de que sus caminos ya no van de la mano como años atrás".

Yadhira y Juan tenían 13 años casados. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui