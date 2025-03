¿Maite Perroni podría colaborar en biopic de Selena? Ella lo revela todo

Ciudad de México. - A pocas semanas de conmemorarse el 30 aniversario del asesinato de Selena Quintanilla, han surgido especulaciones sobre una nueva producción biográfica sobre la icónica "Reina de la Música Tejana". Entre los posibles nombres para interpretar a la fallecida estrella, se mencionó a Maite Perroni, quien recientemente fue cuestionada al respecto.

Tras su exitosa participación en la gira Soy Rebelde Tour, la cantante y actriz Maite Perroni ha mantenido un perfil más reservado en la industria del entretenimiento. Sin embargo, al ser abordada por la prensa sobre la posibilidad de encarnar a Selena en un proyecto biográfico, la exintegrante de RBD se mostró sorprendida:

No sabía eso, me estoy enterando por ti, así que no tenía ni idea. Pero bueno, siempre he sido su admiradora”, expresó con una sonrisa. A pesar del revuelo que generó la posibilidad, hasta el momento no hay información oficial sobre su participación en el proyecto.