"Me dolió muchísimo”: Ari Borovoy asegura que fue traicionado por tres integrantes de OV7

Ciudad de México.- Ari Borovoy Hofman, exintegrante del grupo Onda Vaselina y posteriormente del grupo OV7, que en sí este último fue quien le dio la mayor parte del reconocimiento en el medio artístico, sin embargo, el también actor mexicano confesó una de las vivencias que para él ha sido de las más dolorosas, es decir, la supuesta traición de tres de sus compañeros, los cuales se piensa que son: Mariana Ochoa, Lidia Ávila y Óscar Schwebel.

Por otra parte, hace algunas semanas a través de redes sociales se confirmó que en el '90s Pop Tour' se presentarán juntos Kalimba, Ari Borovoy, M'balia y Érika Zaba, lo cual ocurrirá en la Ciudad de México, el próximo 21 de marzo. No obstante, el anunció provocó la reacción de Ochoa, quien confesó que un día se levantó, miró el póster y se impresionó, ya que a ella nadie le avisó. A su vez, expresó la famosa su molestia porque OV7 se presente sin ser incluidos todos los miembros.

Para Mariana Ochoa es incorrecto que se presenten cuatro integrantes en '90s Pop Tour'

Si me hubieran invitado, probablemente hubiera dicho que no, yo llevo más de un año construyendo mi propia carrera, estoy lanzando música nueva. Pero lo que no se vale es que sigan hablando de OV7 y ahora se van a subir al escenario ¿cuatro?. Solo se puede hacer uso del nombre OV7 si estamos los siete juntos y arriba del escenario", comentó la expareja del fallecido Daniel Bisogno por medio del programa de espectáculos 'Hoy'.

Ari Borovoy decidió hacer frente a la polémica que lo rodea desde hace algunos años, y en una sincera entrevista con el

exfutbolista Miguel Layún dentro del pódcast 'We Are Brave', reveló que uno de los momentos más complicados en su vida profesional ha sido enfrentar la traición de tres de sus compañeros del grupo OV7. El empresario y fundador de Bobo Producciones se pronunció sobre lo complicado que ha sido sobrellevar la controversia de la separación del grupo pop que lo catapultó a la fama.

“Dicen que la traición de un amigo es más cabr*n que el odio de un enemigo. Es cierto. Lo que sucedió con tres de mis hermanos y amigos de OV7. La traición de tres amigos muy, muy, muy cercanos. Lo estoy platicando por primera vez porque no tengo ya por qué no contarlo. Y eso me dolió muchísimo. Muchísimo. Porque hay líneas que no se cruzan, porque hay códigos que se deben de respetar. Y me dolió muchísimo. Me dolió muchísimo”, agregó.

Fuente: Tribuna/Agencia México