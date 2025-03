¿Romance en puerta?: Captan a Lucía Méndez y al papá de 'Checo' Pérez tomados de la mano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el mundo del espectáculo y podría decirse que también en el del deporte, recién se destapó un posible romance en puerta que implica a la actriz Lucía Méndez quien se dejó ver de la mano de Antonio Pérez Garibay, padre del famoso piloto Sergio 'Checo´ Pérez. Es así que ambos fueron vistos el domingo 16 de marzo, tomados de la mano en el Estadio Olímpico de CU, mientras se llevaba a cabo el partido Pumas vs Monterrey.

Aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota no hay ninguna confirmación oficial, sin embargo, sí se sabe que hace unos meses se le preguntó a la también cantante si había interés hacia Pérez Garibay, ella respondió que no había absolutamente nada entre los dos. Por su parte, el padre de Pérez Mendoza, aseguró a TVNotas que sí intentaría conquistar a la protagonista de 'El extraño retorno de Diana Salazar', afirmación que había quedado a la deriva hasta este fin de semana cuando fueron observados muy juntos.

“Quiero llegar donde ella quiera, como quiera y como diga ¿Cómo podría decir: ‘Quiero llegar al altar con ella’? Y qué tal si no quiere llegar ni a la kermés. “Esta relación me motiva mucho. Me siento feliz. Es bonito salir y estar con ella. Nos reímos de todas nuestras tonterías”, afirmó el exdiputado al Congreso de la Unión de México. De igual forma, el hombre de 65 años es originario de Guadalajara, Jalisco y nació un 11 de junio de 1959.

Sergio 'Checo´ Pérez no ha salido a manifestar su opinión sobre el posible nuevo romance de su padre

En redes sociales los usuarios se muestran impresionados ya que no era una pareja que hayan considerado como posibilidad. Algunos consideran que es una muy buena noticia, otros más piensan que no hay de darle mucha importancia, mientras que unos en particular piensan que la mujer de 70 años podría ir detrás del dinero del exesposo de Marilú Mendoza, madre de sus tres hijos: Paola, Antonio y Sergio.

En cuanto a Méndez señaló hace tiempo atrás en entrevista para el matutino matutino Sale el Sol, que en realidad se encontraba soltera y sí mencionó brevemente a Antonio: “Soy muy feliz libre, me gusta la libertad, pero si me ha llamado la atención que Toño anda como en tour de medios, hazme el favor”, expresó intérprete de 'Corazón de piedra' que tiene más de cincuenta años de carrera artística.

Fuente: Tribuna