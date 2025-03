Tenía cáncer de mama: Paola Rojas sufre dolorosa muerte y estremece con su última promesa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente el cáncer de mama le dio un muy duro golpe a la famosa presentadora, Paola Rojas, debido a que esta enfermedad le arrebató a su más querida amiga, la actriz de Televisa y conductora Verónica Toussaint. Al recordarla en el que sería su cumpleaños y luego de casi un año de su deceso, la periodista habló sobre sus conversaciones con la fallecida y estremeció a sus fans al revelar la última promesa que le hizo tras su fallecimiento.

Toussaint fue una de las artistas más queridas y destacadas para el público mexicano, pues además de ser presentadora en ¡Qué Chulada!, también formó parte de melodramas como Amarte es mi pecado, se consagró como una de las mejores comediantes en Comedy Central Duelo de Comediantes y LOL: Last One Laughing México. Pero, su legado no solo deja un vacío en el cine y la TV, sino en el corazón de amigos y colegas, que coinciden en que Verónica era un alma noble, bondadosa y amorosa que llevaba felicidad a donde fuera.

Por este gran amor, en Imagen TV el pasado lunes 17 de marzo le rindieron homenaje en sus programas, para celebrar que hubiera cumplido 49 años el 15 de marzo. De igual forma, este martes 18 de marzo, Paola apareció en Sale el Sol para recordarla con emotivas declaraciones, en la que destacó que ella no solo la recuerda en los cumpleaños, sino en cualquier ocasión: "Vero sabía convertir cualquier ocasión en especial, la verdad es que era como una experta en felicidad, una experta en todos los tipos de felicidad, divertidísima, brillante, rápida".

Sin poder contener las lágrimas y rompiendo en llanto, la expresentadora de Netas Divinas mencionó que solo puede recordar a su amiga así, con esa felicidad, y que aunque sufre mucho por no poder verla y hablar cada día con ella, siente un poco de paz el saber que ya no sufre por el cáncer: "Son como muchas cosas, porque los prioritario es saber que después de todo lo que pasó, con tantas recaídas, con una enfermedad tan larga y un proceso tan complicado, hay una parte tranquilizante que ese sufrimiento y dolor físico terminó para ella".

De la misma manera, señaló que existen muchas personas que nadie conoce, a las que Verónica ayudó, incluso sin que ella supiera, y si ahora se enteró, es porque una de esas personas le envió flores a De Pisa y Corre, explicándole el porqué: "Eran de una persona que se las mandó a Vero, por haberle agradecido lo que le ayudó sin saberlo, y me las mandó para que yo fuera simplemente el conducto para poner esas flores en un pequeño altar que tuvimos este lunes en el programa".

Finalmente, entre risas y lágrimas, Paola dijo que una mariposa se le hizo presente en esa entrevista, asegurando que es Verónica manifestándose: "Siempre se hace presente, no hay manera de olvidarla", dijo y aseguró que ella está en Imagen TV por la difunta actriz, por lo que ella le prometió ser el canal que necesite cuando quiera expresarse en este mundo: "Es esa voz que siempre vamos a extrañar. Yo le prometí que si ella se quedó con ganas de decir cosas, de comunicar cosas, le ofrecí mi voz, yo que estoy aquí y que estoy sana, le ofrezco mi voz y le reitero ese compromiso".

Fuente: Tribuna del Yaqui