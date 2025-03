Tras veto en TV Azteca, actriz de Televisa sufre dolorosa muerte y llora su partida en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y conductora, quien en los últimos años ha trabajado en Televisa luego de haber sido vetada de TV Azteca, dejó sin palabras a todos los televidentes debido a que este fin de semana hizo fuertes revelaciones sobre su vida personal y es que recordó la dolorosa muerte de su madre. Se trata de la cubana Raquel Bigorra, quien rompió en llanto mientras revelaba que no pudo despedirse en vida de la mujer que le dio la vida.

El pasado sábado, Imagen TV transmitió la entrevista exclusiva que la también cantante le dio al periodista Gustavo Adolfo Infante para su programa El minuto que cambió mi destino. Además de recordar diversas etapas de su carrera, 'La Bigorra' también habló sobre lo que tuvo que pasar para poder asistir al funeral de su madre en Cuba, ya que las autoridades de aquel país no le permitieron entrar hasta que la señora no estaba con vida.

Como se recordará, la concursante de los realitys Cantando por un sueño y Bailando por la boda de mis sueños tiene más de dos décadas radicando en México y esto le impidió poder visitar a su mamá cuando estaba luchando por su vida por una complicada enfermedad: "Yo estaba en Inglaterra de viaje y me hablaron que mi mamá estaba en el hospital, le fallaron todos los órganos y mi hermano fue quien estuvo cuidándola".

Raquel Bigorra recordó a su fallecida madre

Raquel, quien condujo programas como Venga la Alegría en la empresa del Ajusco, señaló que ella tenía 3 años fuera de su país cuando quiso volver, pero no se lo permitieron: "Yo tenía la esperanza de poderla ver con vida, yo no podía entrar a Cuba, era una desertora y finalmente logro mi permiso humanitario pero me dicen 'hasta que usted no venga con un certificado de defunción no va entrar', en ese momento, en el año 97, fue muy duro", contó entre lágrimas.

La exconcursante de Las Estrellas Bailan en Hoy también admitió que en ese momento tenía mucho miedo de cómo reaccionarían sus seres queridos al verla de regreso luego de años alejada de Cuba: "Iba sola, no sabía a qué me iba a enfrentar, no sabía qué me estaba esperando, cómo mi familia me iba a recibir, iba deshecha". Finalmente, Bigorra destacó que su único consuelo era saber que a su madre le hubiera encantado verla triunfando:

Me quedo tranquila en que mi mamá fue la primera que me motivó, me dijo 'no regreses, cumple tus sueños'".

