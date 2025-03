'Ventaneando' exhibe secreto que Nicandro Díaz se llevó a la tumba a 1 año de su muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 18 de febrero se cumplió el primer aniversario luctuoso del productor Nicandro Díaz, quien falleció tras sufrir un brutal accidente de moto cuando estaba vacacionando en Cozumel junto a su última novia, Mariana Robles. Desafortunadamente, la muerte del realizador de novelas ha estado rodeada de controversia y ahora que se cumplió un año desde este triste momento, sacaron a la luz el fuerte secreto que Nicandro se llevó a la tumba.

Durante la reciente transmisión del programa Ventaneando, en TV Azteca, los conductores recordaron que se cumplía el primer año sin la presencia física de Díaz, resaltando que en esta fecha tan significativa salían a la luz videos y pruebas que confirmaban que él tenía una pésima relación con su exesposa, Cynthia Butrón. Como se sabe, los hijos del productor y su primera esposa entablaron una demanda contra Robles para que no obtuviera nada de la herencia.

No obstante, las revelaciones hechas recientemente en Ventaneando expusieron que en realidad Nicandro no habría tenido intenciones de dejarle algo a Cynthia. La redacción de este programa obtuvo correos electrónicos que intercambiaron el fallecido productor de Televisa y su exesposa, luego de que ella fuera sospechosa de robarle a él un maletín y una computadora portátil.

De hecho, existe una denuncia formal hecha por el asistente de Nicandro donde se señala que el 15 de marzo de 2023 fueron robados los mencionados artículos de una camioneta del productor. Como sospechosa, figura la madre de los hijos de Díaz, ya que un video de seguridad habría expuesto a la mujer cuando saca estos objetos de su camioneta. Y fue el programa Ventaneando el que reveló esta grabación.

Exhiben el fuerte pleito que Nicandro mantuvo con su exesposa

Pero eso no es todo, ya que hasta la redacción de Ventaneando llegaron unos correos que Díaz y Butrón intercambiaron luego del robo y ella lo insulta en más de una ocasión: "Como no me devolviste la computadora, te lo voy a descontar de tu mensualidad", reclamó él, mientras que su exesposa le respondió: "Si le piensas tantito (que está cab...) a mí de nada me sirve... no sabes ni dónde tienes la cabeza... cumple tus obligaciones económicas".

Sígueme castigando con el dinero, es lo único que puedes... la gente se va enterar de cómo estás dejando de pagar... guerra quieres, guerra tendrás", habría dicho Cynthia.

Cabe resaltar que hasta este momento, ni la viuda de Nicandro ni sus hijos o su exesposa se han pronunciado en torno a este nuevo escándalo, que surge el mismo día que se cumple el primer aniversario luctuoso del creador de melodramas como Destilando amor y Mi fortuna es amarte.

Exesposa de Nicandro Díaz le habría robado

Fuente: Tribuna