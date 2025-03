Acusan a Rachel Zegler de “hipócrita” por rendir homenaje a 'Blancanieves'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La actriz Rachel Zegler desató una nueva controversia tras compartir una imagen en la que rinde homenaje a Adriana Caselotti, la voz original de Blancanieves y los siete enanitos (1937). Su publicación en Instagram, donde luce un peinado similar al del clásico personaje, no fue bien recibida por muchos fanáticos de Disney, quienes la acusaron de hipocresía debido a sus críticas previas al filme animado.

Zegler, quien protagoniza la versión live-action de Blancanieves, ha sido señalada por sus comentarios sobre la película original, a la que calificó como "rara" y "sexista". Durante la D23 Expo de 2022, la actriz expresó su postura sobre el clásico: "Ella no va a ser salvada por el príncipe y no va a soñar con el amor verdadero", declaró a Variety, enfatizando que el remake tendría un enfoque completamente diferente.

En otra entrevista con Extra, Zegler criticó la relación entre Blancanieves y su príncipe en la versión de 1937: "Hay un gran enfoque en su historia de amor con el chico que literalmente la acecha. Raro, raro. Así que no lo hicimos esta vez", aseguró. La actriz también confesó que nunca fue fanática del cuento de hadas. En 2022, le dijo a Entertainment Weekly: "Tenía miedo de la caricatura original. Creo que lo vi una vez y luego nunca lo volví a tomar".

Estas declaraciones han alimentado la controversia en torno a la película, que ha enfrentado una serie de críticas desde su anuncio, especialmente por la eliminación de la icónica canción Some Day My Prince Will Come, el cambio en la historia de amor y la transformación de los Siete Enanitos en un grupo diverso de criaturas mágicas.

Tras la publicación de su homenaje a Caselotti, las redes sociales se llenaron de comentarios negativos. "¿En serio? Quieres rendirle homenaje ahora después de todas las cosas desagradables que has estado diciendo sobre su película. Demasiado poco y demasiado tarde", escribió un usuario en Instagram. "Así que puedes rendir homenaje a su apariencia, pero no puedes respetar su historia", cuestionó otro.

En X (anteriormente Twitter), la reacción no fue diferente: "Pensé que odiabas la original después de todas las cosas negativas que dijiste sobre esta. Es irónico que ahora lo estes usando para obtener publicidad positiva", comentó un usuario.

Disney ha optado por reducir la promoción del live-action de Blancanieves, que se estrenará el 21 de marzo, en medio de la controversia y los rumores de tensiones entre Zegler y su coprotagonista Gal Gadot. Mientras la película se acerca a su lanzamiento, la división entre los fanáticos de Disney y la producción del remake sigue creciendo, dejando en el aire la recepción que tendrá esta nueva versión del clásico cuento de hadas.

