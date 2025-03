Aleska ‘N’ denuncia amenazas de muerte y acusa abuso de poder tras su arresto

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La modelo Aleska ‘N’, quien fue arrestada tras su eliminación de La Casa de los Famosos All-Stars, convocó a los medios para una conferencia de prensa donde prometió revelar información crucial junto a su equipo legal. Sin embargo, la venezolana no se presentó al evento, argumentando que ha recibido amenazas de muerte y que su seguridad estaría en riesgo si acudía.

En un mensaje enviado a los medios, Aleska explicó su ausencia: "Sé que debería estar aquí hoy frente a ustedes en persona, pero no estoy y no es porque no quiero, sino porque tengo miedo. Tengo miedo de presentarme en un país donde quienes tienen el poder pueden hacer lo que les da la gana, miedo de un sistema donde el dinero decide quién es el culpable", expresó.

La modelo aseguró que su arresto responde a una venganza orquestada por Javier Rodríguez Borgio, exnovio de su hermana, a quien señaló como el responsable de su situación legal. "Es un hombre con poder y dinero que ha usado la ley como su arma para atacarnos. En Estados Unidos él no puede hacernos nada, pero en México sí. Y como no puede tocar a mi hermana, me lo está haciendo a mí. Y no soy la primera mujer a la que le hace esto, porque él cree que el dinero lo puede todo", afirmó.

La modelo recordó que en 2024 ya había sido juzgada por el mismo delito, por lo que cuestionó la legalidad de su nueva detención: "A base de puras mentiras me arrestaron nuevamente, violaron la ley. Si la justicia ya había hablado, ¿cómo es posible que volvieran a privarme de mi libertad? Esto no es justicia, esto es abuso de poder y es violencia de género".

Asimismo, confesó que temió por su vida en el momento de su captura: "Cuando me detuvieron, sentí no solo la injusticia, sino que creí que me desaparecerían o que me matarían. En ese momento, lo mejor que podía pasarme era que realmente me estuviesen llevando a la cárcel de Santa Martha. Me arrebataron mi libertad, mi dignidad y mi tranquilidad. Fui víctima de un abuso de poder y de una estrategia calculada para destruir mi imagen".

A pesar del miedo que dice sentir, Aleska ‘N’ dejó en claro que no piensa rendirse: "No estoy con ustedes físicamente porque nada me garantiza mi seguridad, porque después de todo lo que he vivido, necesito recuperarme. Pero aun así, no voy a quedarme callada. Exijo justicia", apuntaló. Cabe señalar que hasta el momento, ni Rodríguez Borgio ni las autoridades han emitido declaraciones en respuesta a las acusaciones de la modelo.

Fuente: Tribuna