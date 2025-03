Cayó en coma y no despertó: Actriz de Televisa fallece por cáncer; ex exhibe infidelidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras varios días hospitalizada, se reportó que Rebecca Jones cayó en coma a causa de sus problemas respiratorios, del cual ya no despertó y derivó en su tan devastadora muerte en 2023 por el cáncer. Ahora, a casi dos años de su deceso, el reconocido actor de Televisa y exesposo de la actriz, Alejandro Camacho, brindó una entrevista en la que hizo inesperadas confesiones, como exhibir infidelidad hacía la difunta estrella.

22 de marzo del 2023 es una fecha que quedó marcada en Camacho, en Televisa y en los millones de mexicanos que admiraban a la reconocida actriz, Rebecca Jones, pues ese día, se anunció el tan lamentable fallecimiento de la actriz de melodramas como Para Volver a Amar. Tristemente el motivo fue una recaída en su cáncer, con el que había estado luchando desde el 2011, y que había logrado superar.

Dado a que pronto serán dos años de su partida, en el programa Hoy se le cuestionó si le rendirá homenaje, a lo que este declaró que cada día de su vida se ha dedicado a rendirle homenaje a la madre de sus hijos, afirmando que no tiene una fecha y siempre recuerda a la actriz de Cabo con cariño, en especial cuando realiza teatro: "No, yo, el homenaje que yo le tengo a Becky es diario, no es en una fecha determinada, siempre, para toda la vida. Becky y yo, hicimos muchísimas obras de teatro, y los recuerdos que yo tengo están llenos de luz y de vida, y como si fuera hoy".

De la misma manera, el actor de Cuna de Lobos señaló que para él, Rebecca sigue con vida y está presente en él y en todos los que la siguen recordando: "Sí, está aquí, está con nosotros, vive en nosotros, ella, todos los días me da fuerza, entereza, me da ilusión". Finalmente, Camacho al ser cuestionado sobre serle infiel a la actriz de La Vida en el Espejo, mencionó que a ella no la engañó, sino que fue a él mismo: "No, me engañé a mi mismo, a ella no".

Con otro tema, confesó que se encuentra en pausa con su actual relación sentimental, pero que es algo que no le apura, porque sabe estar solo: "Lo que pasa es que no vemos muy poco, porque ella tiene mucho trabajo y ella también, pero yo puedo estar solo". En cuanto al caso del actor Francisco Rueda, con el que tiene un juicio por haberlo estafado, señaló que las autoridades siguen en su búsqueda pues debe de responder a su crimen y pagar los daños.

Fuente: Tribuna del Yaqui