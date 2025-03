"Estamos planeando ir a Dubái": Confiesa papá de 'Checo' Pérez sus planes con Lucía Méndez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los fanáticos están cada vez más seguros de que algo sucede entre la exnovia de Luis Miguel, la cantante y actriz Lucía Méndez, con el político y empresario Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de Fórmula 1, Sergio 'Checo' Pérez, rumores que aparentemente reavivan con cada declaración que realiza Pérez Garibay, puesto que ahora reveló ciertos detalles sobre la famosa mexicoestadounidense.

“Nos estamos conociendo, esa es la parte más importante. Se abrió esta oportunidad, vamos a disfrutarla. Qué mejor que ustedes, la conocen más que yo, pero es una mujer muy simpática, muy inteligente, con la que tengo grandes conversaciones, muchas pláticas, muy inquieta”, comentó el Exdiputado al Congreso de la Unión de México durante una entrevista para 'Todo para la mujer', donde también especificó que los hijos de ambos todavía no se conocen.

Es relevante mencionar que el pasado domingo 16 de marzo, Méndez y Pérez fueron vistos tomados de la mano en el Estadio Olímpico de CU, mientras se llevaba a cabo el partido Pumas vs Monterrey. De hecho, hasta se hicieron virales ya que el video donde ambos están muy juntos comenzó a difundirse por redes sociales, causando la sorpresa de muchos y unos más aseguraron que solo una amistad, mientras que hubo aquellos que afirmaban la protagonista de 'El extraño retorno de Diana Salazar' solo busca el dinero del presidente de la Fundación Checo Pérez.

Hasta el momento la famosa de 70 años no ha salido a dar declaraciones sobre el posible romance

Mientras hablaba de las cualidades de la intérprete de 'Corazón de piedra' , Antonio desveló que Méndez está alistando los detalles de su próximo trabajo. Además, contó el hombre de 65 años que cuando estuvo en casa de Lucía le platicó sobre Cantinflas, Vicente Fernández, José José y Juan Gabriel, algo que para él le hizo reafirmar que efectivamente hasta el momento ella es la última diva de México que sigue vigente.

Asimismo, cuando surgió la duda sobre si ya presentó a Lucía con 'Checo' ???????, además de todos los integrantes de su familia, el miembro de Morena aclaró: “No, yo creo que no es el momento, ni de que ella me presente con su hijo, ni yo con mis hijos, ni con mis nietos, hasta que eso sea verdaderamente formal. No puede ser solo un tema pasajero, tenemos que ponerle fecha y orden a todo, para en verdad dar ese paso”.

