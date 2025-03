Imelda Garza Tuñón habla en 'VLA' de abuso de actor de Televisa; Julián Figueroa sabría

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Imelda Garza Tuñón, acaba de aclarar todo sobre su trato con Juliana Figueroa, para la presunta herencia pendiente para su hijo, José Julián Figueroa. En entrevista con Venga la Alegría, abordó el tema sobre el abuso sexual por parte de Jorge Reynoso, reconocido actor de Televisa, a su cuñada, y si es verdad que su esposo, Julián Figueroa sabía del crimen.

Según la polémica periodista, Elisa Beristain, Imelda habría decidido contratar en Estados Unidos al abogado de Érica Canales, mamá de Juliana, que las ayuda con la pelea por la herencia del difunto cantante, Joan Sebastián. Pero, además de esta supuesta alianza, salió que al parecer, la menor de las hijas de Joan se enfrentaría en tribunales contra Reynoso, pues lo acusaría de violarla cuando era menor de edad.

Ante esta situación, en entrevista para TV Azteca, la joven actriz primero que nada aclaró que ella no se ha acercado a Juliana o Erica para esa supuesta alianza, pero que sí tiene contratado a su abogado, Terry Canales, y que hay un gran cariño de por medio entre ella dos: "Por el momento no hemos tenido contacto tal cual para hacer equipo, pero a mi me parece que es una niña muy linda y Julián la quería mucho también".

Sobre el abuso sexual del actor de La Chacala, destacó que ella no sabía nada, pero que cree que el hijo de Maribel Guardia sí estaba enterado y la apoyó en todo lo que pudo, mientras que ella solo puede aplaudir que sea valiente de enfrentar a su agresor de esa manera: "Yo no sabía del tema, pero me parece muy valiente por exponer a una persona que la agredió. No, no, no, esto no me lo había mencionado a mi, creo que su hermano sí lo sabía, y creo que sí le dio el consuelo que necesitaba para la situación".

Finalmente, destacó que ella quiere mucho a la menor de las hermanas del difunto actor de Mi Camino Es Amarte, recordado una anécdota de cuando ella cumplió 13 años de edad y la llevó junto a Julián para que pasara un rato agradable en medio de la tristeza por Joan: "Yo a Juliana la conozco desde que estaba chiquita, yo me acuerdo que cuando cumplió 13 años, estaba triste porque su papá estaba enfermo, entonces la llevamos al boliche y se la pasó muy bien y tuvo un ratito de felicidad en toda esta tristeza. Es una niña muy linda".

Pues la verdad que no, no sé nada, no me han dicho nada, pero ya están viendo eso", respondió sobre la presunta renuncia de Marco Chacón a ser albacea de su hijo Julián.

Fuente: Tribuna del Yaqui