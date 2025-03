Llanto en Televisa: Filtran inesperada noticia de Memo del Bosque tras recaer en el cáncer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas semanas el famoso productor Memo del Bosque ha estado en todos los titulares de la prensa debido a que se confirmó que nuevamente estaba enfrentando problemas de salud, presuntamente relacionados con una recaída en el cáncer. Aunque el realizador de programas de Televisa y su familia han decidido ser muy discretos en cuanto al tema, recientemente su amigo Gerardo Quiroz dio más detalles.

Hace algunos días la esposa de Memo, Vica Andrade, generó alarma en redes sociales al publicar un video donde el productor aparece acostado en la cama de un hospital, rodeado por sus hijos, en lo que parecería una especie de despedida. Esto dio pie a que algunos medios de comunicación señalaran que Memo estaría enfrentando nuevamente el cáncer, padecimiento del que se curó en 2019, luego de un trasplante de médula.

En una entrevista retomada por el Canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Quiroz explicó que los problemas de Memo no son nuevos: "Lleva prácticamente tres meses con una crisis que se ha ido agudizando... hace prácticamente 5 años la libró bien nuestro hermano Memo, con un tratamiento agresivo, pero tomaron muy buenas decisiones Vica y Memo en aquel entonces. Dios nos hizo el milagro, recobró fuerzas, su sistema inmunológico se fortaleció", expresó el actor y productor.

A pesar de que ha trascendido que Del Bosque está luchando por recuperar su salud, Gerardo contó que su amigo decidió no seguir con quimioterapias: "Él decidió no tomar más quimioterapia y eso le empezó a dar cierta fuerza, comenzó a hacer su vida prácticamente normal, pero tuvo un periodo de debilidad y entró al hospital... en febrero tomó la decisión de internarse en un hospital en Texas donde los tratamientos son excelentes.

Aunque mencionó el tratamiento contra el cáncer, Quiroz no quiso confirmar si el exproductor de Televisa está enfrentando esta enfermedad: "No me atrevería a decir ningún diagnóstico, sé que el tratamiento intensivo que tomó las últimas semanas de febrero le vinieron muy bien, de hecho, tuve comunicación con él, platicamos y lo oí bien, fuerte". No obstante, el productor teatral sí hizo una importante revelación y es que declaró que Memo ya fue dado de alta:

Estoy enterado que ha mejorado gracias a Dios, que esta última semana mejoró bastante y ya está en casa con sus hermanos".

En este sentido, Quiroz puntualizó que Memo está poniendo todo de su parte para sanarse y contó que ya había podido comunicarse con él: "Me dijo: 'hay la llevo, estoy en la lucha, amo la vida, amo a mi familia y por ellos voy a salir adelante', lo escuche bien, fuerte y quiere decir que el tratamiento está funcionando, gracias a Dios”.

