"Me estaba muriendo": Valentina Gilabert narra cómo fue el escalofriante ataque de Marianne

Ciudad de México.- Valentina Gilabert rompió el silencio y por primera vez contó detalles del brutal ataque del que fue víctima a inicios del mes de febrero, cuando la influencer Marianne 'N' la atacó con un cuchillo dentro de un exclusivo complejo de departamentos de la CDMX. En entrevista para el noticiero Despierta, la modelo habló sobre lo que ocurrió aquella noche, cuando Marianne la dejó al borde de la muerte.

Frente a las cámaras de N+, de Televisa, la joven expuso varios detalles de la agresión que sufrió, y explicó que continúa recuperándose, debido a que sufre grandes secuelas por el incidente que conmocionó a la opinión pública. "Pues la verdad es que ya voy mucho mejor, ha sido un proceso largo y difícil, pero estoy saliendo adelante y echándole ganas. La verdad es que estoy un poco preocupada, tengo un poco de miedo, pero creo que con el tiempo voy a estar mejor", confesó Gilabert.

La nieta de Mario Casillas también compartió que "siente irreal" que haya sido atacada casi hasta la muerte y habló a detalle sobre las heridas que sufrió y las secuelas que ahora tiene: "Fue muy difícil, estuve en coma 5 días, 7 días en terapia intensiva, luego otros en terapia intermedia, me reconstruyeron la mano, tuve drenajes en los pulmones y también en el corazón. La verdad es que sí ha sido muy complicado y a la fecha todavía tengo secuelas, no voy a recuperar mi capacidad al 100% de los pulmones, todavía a veces me duele los pulmones, no puedo caminar mucho, me canso".

Valentina Gilabert habló por primera vez sobre su ataque

Tengo tres heridas en el pecho, tres en la espalda, dos en el cuello, cinco en la mano, una en la cabeza, otra en la nariz, y una en la pierna", agregó.

Gilabert también relató cómo fue engañada para estar en el departamento donde sufrió el ataque: "Estuvimos un rato platicando y (mi amiga) me dijo que la acompañe al baño… y después de 10 minutos se me hizo muy raro que siguiéramos ahí, y entonces le dije que había que salirnos, y ella me dijo que sí, y cuando salí Marianne me atacó". Asimismo, la víctima compartió que llevaba tiempo conociendo a la influencer, aunque aclaró que no eran amigas:

Sí la conocía, no, no, nunca fue mi amiga, hace muchos años la conocí porque teníamos el mismo círculo de amigos, pero nunca fuimos amigas, nunca nos llevamos mal, pero no éramos amigas, ni éramos cercanas".

Acto seguido, la joven mencionó que si sabía de los aparentes celos de Marianne hacia ella. "Al principio no, pero después de cierto tiempo, pues tenía actitudes raras, o sea, para yo demostrarle que no estaba con su expareja". Posteriormente, Valentina narró detalles de la agresión y contó que fue atacada por la espalda, pero lastimosamente su amiga no hizo nada por salvarla. Fue el ex de Marianne quien únicamente la apoyó: "José me ayudó y llamó a la ambulancia, y pues sí me llevó al hospital".

Marianne 'N' ya se encuentra detenida y enfrentando proceso

La modelo además relató que siempre se encontró "consciente" y cuando iba a recibir atención a un hospital, creyó que estaba a punto de perder la vida. "Ya estando en la ambulancia me acuerdo que le decía a los paramédicos que no sentía mi cuerpo. O sea, que ya no sentía, que realmente me estaba muriendo. Tenía tres fugas en mis vías respiratorias, tenía una en la tráquea y dos en los pulmones. No podía hablar, no podía respirar… es algo muy complicado y sí, siempre estuve consciente y la verdad fue terrible".

Por otra parte, Valentina no quiso entrar en detalles en cuestión del proceso legal. "La verdad es que he preferido no meterme tanto, y confío mucho en mis abogados, y pues en que se logre hacer justicia como se debe", manifestó. Finalmente, Gilabert subrayó que ha dejado todo en manos de la ley, a pesar de que ha trascendido que, por ser menor de edad, si Marianne 'N' es declarada culpable, no pasará mucho tiempo en prisión.

Yo no creo que mi agresora debería estar libre… Pues la verdad es que me gustaría que se hiciera un cambio, me gustaría hacer un cambio al respecto”, expuso sobre el tema legal.

Fuente: Tribuna