'Novia' de Gala Montes arremete contra Icho y lo amenaza con demandarlo: "Pu... mantenido"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La empresaria e influencer, Anna Portter, que para muchos iba a ser la nueva novia de Gala Montes, recientemente arremetió en contra del mánager de la cantante, el también músico Icho Van, al cual no dudó en llamar un "pu... mantenido", asegurando que hasta a ella le sacó dinero en una comida familiar, y dijo que abusó de su confianza, por lo cual amenazó con demandarlo, asegurándole al público que tiene pruebas para hundirlo.

Hace un par de semanas, mientras que Gala estaba en Sale el Sol para promocionar su nueva canción titulada Más Bonita Que El Mar, le mostraron una imagen de Anna en plena emisión en vivo y le dijeron que sabían que en ese momento era su persona favorita, incluso más que Arath de la Torre, que dice la sigue apoyando en cada paso del camino. Mientras que en San Valentín se dijo que la pasaron juntas y comenzó el rumor de que habría un romance entre ambas.

Pero, tal parece que la historia de amor que apenas se estaba creando públicamente, está a nada de llegar a su final, pues pese a que Anna se expresa con amor y habla maravillas de la actriz de Vivir de Amor, en un reciente en en vivo de su cuenta de Instagram, le dio con todo al integrante de Jenny And The Mexicats, acusándolo de solamente sacarle dinero a Montes y aprovecharse de que ella sí lo quiere de verdad.

En ese live, Anna declaró que Icho es un hombre que manipula a la actriz de Vivir de Amor para sacarle dinero, recalcando que ella es un amor y una gran mujer y dejando en claro que su problema no es con ella, pero que era ese "pen..." quien la tenía harta y con el que se vería en los tribunales por este motivo. La influencer dijo que no le importa si la saca de su casa o del video que grabó con ellos para su nuevo tema, y afirmó que a Icho le pesa el saber que ella sí genera dinero y que no se deja ver la cara y va a alzar la voz en su contra.

Fuente: Tribuna del Yaqui