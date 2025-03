¿Otro divorcio en Televisa? Así reaccionó Yadhira Carrillo a infidelidad de Juan Collado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El día de ayer martes 18 de marzo la revista TVNotas sacó en su portada la noticia de que Yadhira Carrillo se encontraba separada de su esposo Juan Collado luego de 13 años de matrimonio. Debido a que los rumores apuntaban a que esta separación se había dado por una infidelidad del abogado, la villana de novelas de Televisa ya rompió el silencio y dio un contundente mensaje a quienes la señalan de haber regresado a la soltería.

Como se sabe semanas atrás Yadira volvió al ojo público luego de que ella misma confirmará que este 2025 volvería a los foros de grabación en la televisora de San Ángel porque habíamos recibido una oferta de parte del 'Güero' Castro para ser parte de su próximo melodrama. Lastimosamente su regreso a las novelas se ha visto empañado por el escándalo que generó la noticia de su supuesta separación de Collado.

Aunque en un inicio se había manejado la versión de que el abogado ya se encontraba en una nueva relación al lado de una mujer más joven qué Carrillo, con quien le habría sido infiel, TVNotas sacó a la luz que en realidad esta separación se dio en los mejores términos. Presuntamente, la actriz de novelas como Barrera de amor y el ex de Lety Calderón se siguen queriendo, pero solo como amigos, por ello decidieron tomar caminos separados.

Se rumora que Juan Collado y Yadhira Carrillo ya estarían separados

No obstante los miembros de la prensa salieron a la calle a buscar a la artista nacida en Aguascalientes y al cuestionarla sobre su presunta ruptura con Collado, esto respondió: "No hablo de mi vida privada, sea así o no sea así, nunca lo voy a conversar en los medios, es mi vida privada", dijo Carrillo ante las cámaras de De Primera Mano. Luego un reportero le mencionó a Yadhira sobre si Juan le pintó los cuernos y ella lo desmintió por completo.

No, nada de eso, eso sí te puedo decir que no, pero no hablo de mi vida privada".

Pero ante la insistencia para saber si oficialmente había vuelto a la soltería, la actriz estalló: "Agradezco el interés pero es importante que las personas podemos guardar nuestra parte privada... no me hagas esas preguntas para llegar a conclusiones". Y cuando un reportero cuestionó a Yadhira sobre cómo se encuentra, ella dijo :"Estoy perfecta". Cabe resaltar que Gustavo Adolfo Infante mencionó que él cuestionó a la actriz sobre su supuesto divorcio y ella negó esta versión.

Ella me pone 'nooo, claro que nooo, llevan 16 años inventando de todo, yo ya hubiera sacado un comunicado, ¿cómo crees?'", expresó Infante.

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento