¿Pleito familiar? Alessandra Rosaldo confiesa si hay diferencias con José Eduardo Derbez

Ciudad de México.- Desde el pasado mes de febrero se comenzó a especular que había cierta tensión entre los integrantes de la familia Derbez, después de que ninguno de ellos acudiera al bautizo de Tessa, la primera hija de José Eduardo Derbez. Pero quien ya rompió el silencio y aclaró lo que realmente está pasando en este círculo fue Alessandra Rosaldo, quien fue honesta y desveló si el hijo de Eugenio Derbez está molesto con ellos.

En redes sociales surgieron fuertes rumores de un posible distanciamiento entre José Eduardo y sus hermanos, Vadhir y Aislinn Derbez, así como su padre y la propia Ale, porque ninguno de ellos apareció en la celebración de su pequeña. Las versiones indicaban en que los Derbez prefirieron no estar en el evento para evitar encontrarse con Victoria Ruffo, con quien Eugenio ha tenido una pésima relación desde su ruptura.

Sin embargo, ahora la integrante de Sentidos Opuestos negó que existan problemas entre ella y el esposo de Paola Dalay, destacando que sí fueron invitados a la celebración de la pequeña, pero lamentablemente por motivos de trabajo, tanto ella como el resto de su familia, no pudieron asistir:

Haciendo hincapié en que José Eduardo no tuvo mayor inconveniente por esta situación, la esposa de Eugenio Derbez subrayó: "Lo supo desde el principio, le dije: ‘sabes que yo sería la primera en estar ahí, pero, pues tengo un concierto en La Paz y no puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo’. Eugenio, y Aitana estaban en la escuela. Total, se complicaba muchísimo, pero José Eduardo sabe que, por supuesto, que nunca nada es personal. La relación está intacta como siempre, somos muy abiertos en decirnos las cosas como son y aquí nadie es ofendido".

De la misma manera, la intérprete de Amor de papel señaló que todos los integrantes de la familia ya se pudieron reencontrar con el conductor de Miembros al Aire y su pequeña: “Estamos encantados con Tessa, ya nos fueron a visitar también allá en Los Ángeles, estuvieron allá con nosotros unos días disfrutando mucho de esa etapa que es hermosa”. Asimismo, Alessandra destacó que no le disgusta la palabra 'abuelita, la cual desempeña con cariño con Tessa y Kailani, nietas de su marido.

No, pero de alguna forma sí soy, pues me tocó, me tocó ser abuelita adoptiva y me encanta. Es una etapa que disfruto muchísimo junto con Eugenio y ya, bueno, ya van dos, a ver cuántos más se suman", manifestó.