¿Robó más de 10mdp? Amiga de Aleska Génesis la traiciona y expone a la ex de Clovis Nienow

Ciudad de México.- Tal parece que Aleska Génesis no está ni cerca de encontrar la paz en medio de su batalla legal, debido a que recientemente, se ha revelado que una supuesta amiga de la venezolana la traicionó de la peor manera, ya que ofreció una entrevista en la que no tuvo reparos en exponer su oscura verdad, y la manera en la que subsiste sin un trabajo fijo, según ella, ¿acaso sí robó los más de 10 millones de pesos en relojes?

A casi dos semanas de ser liberada de Santa Martha Acatitla, tras ser acusada de robarse 10 millones de pesos en relojes, la modelo venezolana estaría en aprietos severos, pues mientras que los demandantes exigen ese dinero reparación del daño, una de sus supuestas amigas, habló para TV Notas este martes 18 de marzo, dejando de la peor manera a la exhabitante de La Casa de los Famosos All Stars: Una embauca hombres.

Según la presunta amistad de Génesis, ella da fe de que la empresaria no es una buena mujer, sino que es alguien que juega con el amor de las personas, recalcando que lo sucedido con Clovis Nienow solo era el primer caso que se hizo viral, pues ella asó se las maneja: "Juega con los hombres, con sus sentimientos. Por ejemplo, lo hizo con Clovis (Nienow). Atreverse a jugar con el amor de alguien es bien feo. Él la amaba mucho".

Tras esto, la fuente declaró que Aleska con Telemundo buscaba mayor notoriedad, más foco para ser querida y saltar a la fama, pero que contrario a lo esperado, solo se ganó el desprecio: "No consiguió público. Al contrario, se ganó el desprecio de la gente por su forma de ser. En estos momentos quedó peor". Agregando que Christian Estrada era su primer objetivo, pero como no tiene dinero, se fue sobre Clovis: "Ella sabe subsistir a través de los hombres, como lo que pasó con Christian Estrada. No prosperó porque el tipo no tenía dinero".

Sin embargo, pese a que la acusa de ser una 'Mujer Fatal' que usa a los hombres, recordando también lo enamorada y feliz que estaba con Nicky Jam por los viajes, regalos, como su Lamborghini color rosa, señaló que el robar es una línea que no pasaría, ni ella ni sus hermanas, asegurando que la buena vida la busca siendo consentida por hombres, no por ladrona: "Está acostumbrada a la buena vida. Le encanta, pero ladrona no lo creo"

Yo no creo que Aleska y sus hermanas sean capaces de robar. Ella nos había dicho que ya todo estaba bien en México. Que había demostrado su inocencia y no había pruebas que la inculparan. Pasó lo mismo que con otros chicos, pero ahora rompió un corazón que se lo cobra caro. Ellas dicen contar con esas pruebas que las deslindan y demuestran su inocencia. Yo sí les creo, pero serán las autoridades quienes lo determinen", finalizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui