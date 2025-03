Televisa, en shock: Cáncer mata a actriz de novelas y filtran secreto que se llevó a la tumba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En unos días más se cumplirán 3 meses desde el repentino fallecimiento de la cantante y actriz, Dulce, quien murió el 25 de diciembre de 2024 luego de pasar semanas hospitalizada y haber sido diagnostica con un agresivo cáncer de pulmón. Desafortunadamente, el alma de la tamaulipeca no ha podido descansar debido a la ola de escándalos que surgieron tras su dolorosa muerte.

Recientemente ha salido a la luz que Dulce se llevó un fuerte secreto a la tumba que tiene qué ver con su testamento. Resulta que la periodista Inés Moreno filtró cuál fue la verdadera última voluntad de la intérprete de Tu muñeca luego de que se reportara que su hija, Romina Mircoli, sería la única heredera de sus bienes y fortuna. Al parecer, la famosa estrella tomó, de último minuto, la decisión de dejarle su herencia a otra persona.

Como se sabe, a los pocos días de que Dulce falleciera, surgió un fuerte rumor de que ella y su única hija tenían una relación bastante aspera, al punto de que se dijera que presuntamente la joven maltrató física y psicológicamente a la fallecida. No obstante, Romina ha salido a asegurar que su pleito con la cantante tuvo lugar hace muchos años y aseguró que a la fecha sostenía una buena relación con ella.

Dulce habría sacado del testamento a su hija Romina

Revelan la última voluntad de Dulce

Aunque se creía que todos los bienes y fortuna que Dulce consiguió durante su carrera serían para Romina, ha salido a la luz que en realidad cambió de parecer antes de fallecer. "Antes, Dulce tenía la certeza de que todo se lo iba a heredar a Romina, pero parece ser que ella expresó su voluntad con su hermana y su sobrina de dejarles la casa de San Ángel", dijo la periodista Inés Moreno.

Asimismo, se dice que la actriz de novelas de Televisa como Soñadoras habría decidido que su fortuna sería para su nieto: "Dicen que a lo mejor (Romina) no ha abierto el testamento, no porque no tenga el dinero, sino que a lo mejor sospecha que Dulce hizo un cambio y no le está dejando todo a ella... en la última voluntad que les expresó a la hermana y a la sobrina, dicen que supuestamente, Dulce les dijo que quería que todo su dinero quedara en manos de su nieto cuando fuera mayor de edad".

Sí, presuntamente Dulce decidió de último minuto heredar todo a su pequeño nietecito, mientras que habría dejado a Romina desamparada: "Se desconoce si Dulce alcanzó a hacer dicho cambio, pero su hija podría estar sospechando que ella no va a tener nada y todo es para el hijo", finalizó Inés.

Revelan quién sería el único heredero de Dulce

