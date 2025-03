"Todo se paga": Cazzu lanza indirecta a Ángela Aguilar en nuevo tema y Belinda la apoya

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este jueves 19 de marzo la trapera argentina Cazzu hizo estallar las redes sociales luego de estrenar su nuevo tema, Con otra, el cual ha causado mucho revuelo pues muchos fans consideran que es una clara indirecta para Ángela Aguilar. Como se sabe, la joven mexicana fue acusada de entrometerse entre el romance de 'La Nena Trampa' y Christian Nodal, por lo que la argentina le mandaría un mensaje a través de su nueva canción.

La nueva canción de Cazzu, que fusiona sonidos de cumbia con una base melancólica, ha llamado la atención del público no solo por su estilo, sino por la letra en la que habla sobre la traición y el karma. "La que nada debe, nada teme. Robado se va lo que robado viene", canta Cazzu en los primeros versos, una frase que ha sido interpretada como una alusión a lo que pasó con Nodal y su ahora esposa.

A lo largo del tema, la artista deja claro que no busca conflictos con la actual pareja del padre de su hija, pero advierte sobre lo que podría venir: "Niña, yo no tengo intenciones de quitártelo, pero fuiste mala y todo se paga. No soy tu enemiga, tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama". Asimismo, Cazzu le advertiría a la hija de Pepe Aguilar que su historia podría repetirse en su matrimonio:

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra. Será con otra y recordarás cómo tú te reías el día que estuve en tu lugar".

Asimismo, la intérprete de temas como Mucha data parece dejar claro en su canción que hay patrones de Nodal que se repiten con Ángela: "La inseguridad lo vuelve loco, no fuiste tú el problema y yo tampoco. El amor que esperas no va a dártelo". Como era de esperarse, la nueva canción de Cazzu provocó un revolución en las redes sociales y muchos están celebrando que haya arremetido con Ángela a través de esta letra.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de este nuevo lanzamiento es que Belinda, exprometida de Christian, ya reaccionó y le mostró todo su apoyo a la argentina. Sí, la estrella pop mexicana-española comentó el post que Cazzu hizo en Instagram sobre este nuevo tema escribiéndole el siguiente mensaje: "Increíble la jefaaaaaaa, temaazoooooooo", dijo Belinda, además de que también dejó unos emojis de corazón.

Fuente: Tribuna