¡Viva el amor! Kenia Os habla por primera vez sobre su romance con Peso Pluma: "Muy feliz"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de que la semana pasada Kenia Os se negó a dar declaraciones a la prensa para evitar las preguntas sobre Peso Pluma, la cantante recientemente apareció frente a las cámaras durante la alfombra roja del documental de Kenia Oz, la OG, proyecto en el que promete ofrecer una mirada íntima a su vida y carrera musical. Como era de esperarse, los reporteros cuestionaron a la influencer acerca de su vida amorosa y esto respondió.

Frente a medios como el programa Sale el Sol, la originaria de Mazatlán habló públicamente sobre su vínculo con el cantante de corridos tumbados y afirmó que se encuentra plena: "Les puedo decir que estoy muy feliz, muy agradecida en este momento, muy contenta en mi vida personal en esa área, que nada, o sea muy feliz, gracias", dijo en primera instancia la famosa.

Sin entrar en muchos detalles sobre cómo es su relación con el intérprete de temas como Malas Decisiones, Kenia resaltó: "Yo les puedo decir que me preguntan muchísimo, estoy muy feliz, estoy pasando un momento de mi vida personal increíble, también un momento de mi carrera increíble y nada, eso les puedo compartir, que en este momento estoy feliz", agregó.

Peso Pluma y Kenia Os mantienen una relación amorosa

Al respecto de su trato con la prensa tras el zafarrancho que protagonizó, luego de haber huido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la mazatleca de 25 años manifestó: "Yo respeto muchísimo y yo sé que es parte de su trabajo el tener estas notas, también trato a veces de tener mis cosas privadas, de no compartir algunas cosas, pero nada, yo feliz de compartir lo que se pueda con mis fans, con mi público, con la gente que me quiere y me aprecia, y nada, pues muchas gracias por acompañarme".

Por último, Kenia Os expuso lo emocionada que se encuentra con la promoción de su documental, Kenya Oz, la OG, que llegará a las salas de cine el próximo 27 de marzo. "Muy feliz, muy agradecida con todo mi equipo, o sea, este ha sido un proyecto que tenemos muchísimos meses trabajándolo y por fin estar acá, no sabes, estoy, hoy es un día muy importante para mí. Cada proyecto me enseña algo diferente. En este proyecto me puse muchísimos retos a mí misma, en baile, en presencia, en muchísimas cosas también personales que tuve que trabajar y qué bonito que van a poder ver y vivir conmigo esta experiencia".

A pesar de que 'La Doble P' no ha realizado declaraciones oficiales sobre Kenia Os, en días pasados, el tapatío le dedicó un mensaje amoroso a la intérprete en el marco por su próximo lanzamiento musical junto a Los Ángeles Azules. "Me derrito por ti, amor", escribió Peso Pluma. Este tipo de detalles terminaría por confirmar los rumores de noviazgo que circulaban desde hace meses, que han sido vistos en múltiples ocasiones, desde su primera aparición pública en el Super Bowl.

Peso Pluma le dedicó un romántico mensaje a Kenia Os

Fuente: Tribuna