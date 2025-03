Carlos Diehz: De arquitecto a actor nominado al Oscar por su papel en 'Cónclave'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El actor y arquitecto mexicano Carlos Diehz ha sorprendido al mundo cinematográfico con su papel como el cardenal Benítez en la película Cónclave, dirigida por Edward Berger. La cinta, que cuenta con múltiples nominaciones a los premios Oscar de este domingo, ha catapultado a Diehz al centro de la atención mediática, consolidando su inesperado pero fascinante paso del mundo de la arquitectura al del cine.

Carlos Diehz inició su carrera cinematográfica en 1989 con un pequeño papel en The Man in the Golden Mask, estrenada en 1991. No obstante, tras esa experiencia, decidió alejarse de las cámaras para enfocarse por completo en su profesión como arquitecto. Durante más de tres décadas, lideró importantes proyectos de construcción en Canadá, dejando huella en diversos desarrollos urbanos.

Sin embargo, fue la pandemia de COVID-19 la que reavivó su pasión por la actuación. "Comencé a tomar talleres cuando el último de mis hijos estaba por irse a la universidad. Fue entonces cuando dije: 'ya puedo hacerlo'", compartió el actor. En 2022, alentado por sus maestros, decidió lanzarse de lleno a las audiciones.

Lo cierto es que, el proceso para unirse a Cónclave no fue sencillo, pues Diehz pasó un año formándose, otro audicionando en producciones independientes, y participó en más de 60 castings antes de obtener un agente que le abrió las puertas al proyecto. Curiosamente, el personaje del cardenal Benítez estaba originalmente escrito para un actor filipino, pero su interpretación llamó la atención del equipo creativo.

Mi agente me dijo: 'te están invitando a audicionar'. Leí el papel y me gustó mucho", recordó Diehz. Tras varias rondas de callbacks, incluyendo una en Roma frente a Edward Berger y los productores, consiguió el papel. "Me dieron total libertad para interpretar al personaje, lo cual se agradece siempre", destacó en entrevista con Aristegui Noticias.

Para quien no lo sepa, Cónclave es un thriller político ambientado en la Iglesia Católica que explora las tensiones entre el poder y la lealtad durante la elección de un nuevo Papa. La película está basada en el libro de Robert Harris y tardó seis años en materializarse desde su publicación en 2016. La filmación comenzó en enero de 2023, coincidiendo con la muerte del Papa Benedicto XVI.

El rodaje, que se extendió por ocho semanas, tuvo lugar en museos y palacios romanos, ya que el Vaticano no permite filmaciones comerciales. "La reproducción de la Capilla Sixtina en los estudios de Cinecittà fue impresionante", comentó Diehz. Además, destacó la coincidencia providencial de estar en Roma mientras la ciudad despedía a Benedicto XVI: "Nos ayudó a meternos en el ambiente".

El actor subrayó que, desde el inicio, el equipo no pensó en premios, sino en crear arte. "Edward Berger siempre dijo que el arte no es para dar respuestas, sino para generar preguntas", reflexionó Diehz. "Cónclave invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y las decisiones que tomamos". La película ha sido reconocida por su excelencia, incluyendo premios al mejor elenco, y ahora está en la carrera por el Oscar. "Lo hicimos por amor al arte, y eso se nota en cada escena", concluyó Diehz.

A pesar del éxito, Carlos Diehz no planea abandonar por completo su profesión original. "Continuaré trabajando en una firma de arquitectura en Vancouver, pero seguiré explorando el mundo de la actuación", aseguró. La historia de Diehz es un testimonio del poder de la pasión y la perseverancia, una inspiración para aquellos que sueñan con reinventarse y perseguir sus sueños, sin importar la etapa de la vida en la que se encuentren.

Fuente: Tribuna / Aristegui Noticias