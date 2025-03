Descartan planes de hacer canon 'The Batman' de Robert Pattinson; confirma James Gunn

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de diversos rumores, confirman responsables de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, que The Batman del actor británico Robert Pattinson, no será canon y por el contrario será presentado uno nuevo dentro de DCU, dicha decisión la dio a conocer el propio Gunn durante la presentación oficial del estudio que forma parte de la empresa Warner Bros. Entertainment.

"“Ciertamente, no es el plan. Le queremos, pero tenemos que introducir un Batman en el DCU. Es imperativo. Y eso es lo que haremos con 'The Brave and the Bold'. A su vez, también Andy Muschietti hace más del mes compartió su postura sobre dicho asunto, mencionó que no creía que James estuviera pensando en introducir al personaje interpretado por Pattinson, esto ocurrió cuando estuvo en el programa La baulera del coso de Radio TU, Muschietti.

Se espera el estreno de The Batman II para el 2027

“Bueno hay un Batman que como el mundo sabe va a pertenecer al nuevo universo. El Batman de Matt Reeves es bastante obvio que no es del nuevo universo, pero, aun así, DC y Warner Bros. van a hacer la segunda parte. La segunda parte, como todo el mundo sabe, también se ha retrasado un poco, va a salir en el 2027?, dijo el director de The Brave and the Bold, quien tiene en su historial de películas dirigidas a Mama del 2013, It del 2017, It Capítulo 2 del 2019 y así como The Flash que salió en el 2023.

Según información de TV Azteca e Infobae, otro personaje de Hollywood relacionado con el tema que no se quedó sin opinar fue Matt Reeves, director del proyecto de The Batman del que formó parte el actor que dio vida a Edward en la saga de Twilight, aseguró que al final de todo se reduce a si tiene sentido o no, añadiendo que Gunn y Safran han sido muy respetuosos y les han permitido desarrollar esta versión de 'El Caballero de la Noche'.

“Realmente todo se reduce a si tiene sentido o no. Ahora mismo estoy centrado en contar la historia que quería con lo que llamamos The Batman Epic Crime Saga, que es el núcleo de lo que queremos hacer. James y Peter han sido muy respetuosos y nos permiten desarrollarla”, señaló el director, guionista y productor de cine de 58 años de edad, el cual dirigió El amanecer del planeta de los simios (2014) y La guerra del planeta de los simios (2017).

