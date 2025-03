Las estrellas brillan en alfombra roja de los Premios Oscar 2025; ellas son las mejores vestidas

Comparta este artículo

Hollywood, California. - El Dolby Theatre en Hollywood es el escenario de la 97ª edición de los Premios de la Academia que se están llevando a cabo este domingo, una tarde llena de glamour, sorpresas y deslumbrantes momentos. La entrega, que premia a las mejores películas y talentos del cine, reúne a las estrellas más grandes de la industria cinematográfica en un evento que no solo celebra la excelencia en el cine, sino también la moda y el estilo.

Elle Fanning, una de las primeras en llegar, captó todas las miradas con su elegante vestido blanco de encaje, adornado con un lazo negro que resaltaba su cintura. El toque final fue un collar brillante, que añadió un resplandor adicional a su look impecable.

Ariana Grande, quien también se robó la atención, deslumbró con un vestido rosa claro de tul estructurado de la casa Schiaparelli. La cantante y actriz eligió un modelo inspirado en las burbujas con 190 mil cristales y un corsé de satén, mientras su maquillaje en tonos rosados y su cabello recogido completaron el estilo etéreo que la caracterizó.

Julianne Hough, por su parte, hizo su aparición con un glamuroso vestido Dior color crema, con una falda de tul que evocaba el cine de Hollywood de antaño. Su look se completó con labios rojos y un peinado que homenajeaba a la icónica Marilyn Monroe. Hough optó por un toque de lujo con joyas de Martin Katz, incluidos unos impresionantes aretes de diamantes.

La noche, que contará con la conducción de Conan O’Brien, quien debutará como presentador de los Oscar, estará llena de expectativas. O’Brien bromeó al decir: “Solo acepté ser anfitrión para que me invitaran”. La 97ª edición de los Premios de la Academia sin duda es una de las más inciertas en cuanto a las predicciones en categorías clave como Mejor Película y las categorías de actuación.

Emilia Pérez se posicionó como la gran favorita de la noche con un total de 13 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Actriz (para Karla Sofía Gascón), Mejor Actriz de Reparto (Zoe Saldaña), y Mejor Director (Jacques Audiard). La película, que cuenta la historia de una ex narcotraficante mexicana que se reinventa como una mujer transgénero, está generando gran atención y debate.

En segundo lugar, con 10 nominaciones, se encuentra The Brutalist, una pieza dramática histórica que narra la vida de un arquitecto judío húngaro interpretado por Adrien Brody. Esta película también destacó con nominaciones en las categorías de Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto y Mejor Guion Original.

La categoría de Mejor Actor ha sido especialmente incierta. Timothée Chalamet, quien recientemente sorprendió al ganar en los Premios del Sindicato de Actores por A Complete Unknown, desafió las predicciones previas que daban como favorito a Adrien Brody. Además, Ralph Fiennes sigue siendo un contendiente fuerte, con múltiples premios que respaldan su interpretación en Conclave.

Por otro lado, la categoría de Mejor Actriz se mantiene abierta, con Demi Moore y Mikey Madison entre las favoritas. Moore ha recibido elogios por su regreso a la pantalla en The Substance, mientras que Madison, por su papel en Anora, ganó el BAFTA y varios otros premios importantes. Karla Sofía Gascón, quien fue una de las favoritas al principio de la temporada, se encuentra en una situación complicada debido a la controversia generada por antiguos tuits, lo que ha afectado su posición en la carrera.

La categoría de Mejor Actriz de Reparto parece más clara, con Zoe Saldaña destacándose como la favorita tras una serie de victorias en premios previos. No obstante, las controversias que rodean a Gascón han puesto en riesgo las posibilidades de Emilia Pérez, especialmente entre los votantes que podrían alejarse de la cinta por la controversia en torno a su protagonista.

En la categoría de Mejor Actor de Reparto, Kieran Culkin se perfila como el principal favorito por su papel en A Real Pain, seguido de otros fuertes contendientes como Guy Pearce y Jeremy Strong. La categoría de Mejor Película parece una disputa cerrada entre Emilia Pérez y Anora. La última recibió un impulso significativo con victorias en los Premios del Sindicato de Directores y Productores de los Estados Unidos, dos de los predictores más confiables para los Oscar.

En cuanto a Mejor Director, la competencia está reñida entre Sean Baker por Anora, Brady Corbet por The Brutalist y Jacques Audiard por Emilia Pérez. La lucha por estos premios promete ser una de las más emocionantes de la noche.

La categoría de Canción Original también promete emoción, con dos canciones de Emilia Pérez nominadas, junto con el retorno de Elton John con Never Too Late y la nueva propuesta de Diane Warren con The Journey. Los Premios Oscar 2025 se llevarán a cabo a las 7 p.m. ET/4 p.m. PT y serán transmitidos en vivo por ABC, Canal 7 y, por primera vez, por Hulu. Los suscriptores de servicios como Hulu + Live TV, YouTube TV, MAX y FuboTV también podrán disfrutar de la ceremonia en directo. La 97ª edición de los Premios de la Academia promete ser una noche llena de sorpresas, elegancia y momentos que quedarán grabados en la historia del cine.

Fuente: Tribuna